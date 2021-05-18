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【美股焦點】Coinbase跌穿直接上市參考價250美元　收市跌4%

股市 07:14 2021/05/18

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Coinbase上市短短一個月，今日（17日）跌穿直接上市參考價250美元。

美最大虛擬貨幣平台Coinbase（美﹕COIN）今年4月上市，作為首間在美股上市的虛擬貨幣交易平台，Coinbase上市首日獲得不少投資者青睞，當中包括有「科技股女股神」之稱的Cathie Wood旗下方舟投資（ARK Invest） 。不過截至目前，Coinbase上市短短一個月，已跌穿直接上市參考價250美元，低見238.37美元，跌7.7%，收市跌3.9%，收報248.24美元。

在Coinbase上市以先，部分投行估算，Coinbase估值或有望達到千億市值，惟Coinbase上市首日走勢先高後低，收市時僅升31.2%，收報328.28美元。

儘管Coinbase上周四（13日）公佈上市以來首份季度業績，公司季內淨利潤為7.71億美元，按季增4倍，按年則增長24倍，並宣佈即將上架狗狗幣（Dogecoin），但其股價仍表現疲軟，Coinbase上周五收報258.4美元。

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編輯﹕賴奕羚

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