去年8500名公務員離任 今年會招聘超過1萬名公務員

今早（17日）立法會公務員及資助機構員工召開事務委員會討論公務員編制，公務員事務局局長聶德權表示，過去一年有8500名公務員離任，惟整體比率仍屬低水平。為填補人才流失，今年會招聘超過1萬名公務員。

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聶德權於會上引述數字指，2020至21年度流失率佔整體公務員團隊約4.8%。8500名公務員當中則有1863人辭職，逾半數人在試用期離任。而辭職的公務員有各樣原因，包括因家庭因素或健康爲由，有些則轉投私人市場等。

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他表示，去年辭職人數較2019至20年度多近兩成，創14年來最高，但辭職率只佔整體比率的1.05%，仍然維持低水平。

聶德權指，去年公務員編制落實零增長，今年會繼續招聘約14,000個職位，以填補人才流失。

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責任編輯：梁翠麗