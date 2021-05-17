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【債券通】滙豐完成首宗債券通第三方在岸人民幣外匯交易

股市 20:22 2021/05/17

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滙豐資本市場大中華區業務主管陳紹宗。（資料圖片）

HSBC滙豐宣布，完成首宗北向債券通下第三方在岸人民幣外匯交易。滙豐指，參與交易的是一所駐港機構投資者，同時是金管局今年3月更新指引，容許北向通投資者與多於一間銀行進行在岸人民幣的貨幣兌換及外幣對沖後，首宗第三方在岸人民幣外匯交易。

南向債券通傳今年7月初啟動｜詳見【下一頁】

參與上述交易的客戶是一所駐港的機構投資者，其一直有投資於中國內地債券，但過往只能與其債券託管銀行進行人民幣外匯交易以對沖貨幣風險。而滙豐與該名客戶及其債券託管銀行，在第三方在岸人民幣的相關監管申請，以至交易結算的過程中緊密溝通及協調，以完成該宗交易。

香港金管局今年3月5日公布的相關指引，北向債券通投資者可同時與多於一間銀行，進行在岸人民幣的貨幣兌換及外幣對沖，以享更大靈活性。

滙豐資本市場大中華區業務主管陳紹宗表示，環球投資者將可以因而受惠於不同銀行具競爭力的匯率或交易費。滙豐將繼續提升產品方案設計，以為環球投資者帶來更多便利，配合其對內地債券與日俱增的需求。

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金融機構 債券 香港金融管理局 香港 人民幣 滙豐控股（00005） 中國 銀行

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