【移民趨勢】港人移民不賣樓 儲蓄及加按成資金來源 美聯移民：港人移民意欲高位回落 賣樓移民對樓市影響微

過去一年，移民成為港人熱話，多個國家或地區以不同方案，吸引港人移民到該處。旱前更有研究指，如今年有意移民的港人全部套樓移民，涉資規模或逾千億元。美聯移民顧問日前聯同美聯環球進行「港人移民取態及置業資金調查」，藉此了解最新移民形勢。調查顯示，與去年7月英國公布BNO最新移民方案後進行的同類型調查相比，有意移民的受訪者數目下降5個百分點，當中只有約23%受訪者將賣出自置物業以換取移民及投資資金，相信數目有限，反映移民風氣對本港樓價難有大影響。

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調查由經絡按揭轉介於５月上旬至中旬透過網上調查進行，成功收回近300份問卷。調查發現，有51%的受訪者表示有意移民，與去年7月時同類調查錄得約56%相比，輕微下降5個百份點。

至於受訪者的「移民或海外置業主要資金來源」，在未買海外物業的85%受訪者中，約39%受訪者是源自「個人儲蓄」，佔比最多；其次是「加按」個人持有的本地物業獲得資金的受訪者，佔28%，兩者合計已接近7成。至於最受市場關注、選擇賣樓套現作主要資金的受訪者，只有約23%，比例有限。

調查亦發現，目前擁有海外物業或已移民約15%的受訪者，當中43%的買家指，資金主要來自加按本港持有之物業；約36%買家則指資金來自儲蓄，選擇賣樓套現作入市資金的買家僅14%。以上數據均反映本港買家傾向保留香港物業，未必會出售手持單位套現而獲取移居資金。

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美聯移民顧問高級策略總監鄭天殷指出，在未買海外物業的受訪者中，有近70%有意移民或於海外置業的人士，傾向選擇以「儲蓄」或「加按物業」作為移民資金，選擇賣樓套現者僅約23%，反映即使移民，亦未必會出售手持單位套現而獲取移居資金，可見移民風氣對本地樓市應不會造成太大的影響。



鄭天殷認為，現時多國的政民政策雖然十分寬鬆，但畢竟移民是重大決定，當中涉及的事業及子女學業等問題，故不足一年，有移民意欲的受訪者略見下跌，相信隨着市民對移民海外所遇到的問題有更大的了解，不排除有意移民的港人或進一步回落。

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記者：陳詠妍







