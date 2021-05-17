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【騰訊700】騰訊放榜前夕宣布 成立騰訊雲視頻品牌

股樓投資 20:07 2021/05/17

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科網巨頭騰訊(00700)在公布季度業績前夕再有動作，宣布正式成立騰訊雲音視頻品牌，同時發布三合一的RT-ONE網絡，整合騰訊雲實時通信網絡（ＴTRTC）、即時通信網絡（IM）以及流媒體分發網絡（CDN）三張網絡，為業界最完整的音視頻通信PaaS平台構建基座。該服務面向教育、零售、泛娛樂等行業需求。騰訊今日反彈3%至600.5元，收復心理關口。

【恒指季檢】恒指周五季檢 中金點名19隻股份 具潛在染藍機會   詳情請看【下一頁

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騰訊雲副總裁李郁韜表示，多數音視頻需求要搭建三個網絡，這是底層需求，RT-ONE網絡可以一站式滿足需求。

另外，騰訊會於本周發布季績，續獲大行看好。富瑞指，騰訊在其一年一度的遊戲發布會上展示了50款遊戲，其中約40款是新款，預計將解鎖線上和線下世界之間更多的協同效應。該行維持「買入」評級，目標價755元。該行指，線上遊戲可以為包括酒店、零售、旅遊、娛樂和教育在內的眾多行業增值，例如Happy Poker與漢堡王合作，QQ飛車與蘭博基尼合作，超過1,700萬遊戲玩家參加了《堡壘之夜》的音樂會，另外投資者可以期待《英雄聯盟》移動版本推出。

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撰文 : 李尚毅

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