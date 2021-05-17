【連蝕6年】香港迪士尼去年淨虧損27億元　入場人次跌73%、酒店入住率僅15%

▲ 2020財政年度香港迪士尼樂園入場人次為170萬，按年下跌73%。

香港迪士尼樂園度假區公布2020財政年度業績，受疫情打擊影響，香港迪士尼主題樂園在整個財年中有約60%日子需要關閉，酒店亦只能維持有限度服務，導致香港迪士尼全年收入下跌76%至14億元，未扣除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）為負15億元，淨虧損為27億元，意味香港迪士尼連續6年「見紅」。

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本地訪客不足以彌補海外訪港旅客人數顯著下跌，加上樂園因防疫要求需要停開，以及限制人數上限措施，2020財政年度香港迪士尼樂園入場人次為170萬，按年下跌73%。去年人均消費按年減少18%。受惠於酒店餐飲及商品消費增長，酒店房均消費則升22%，但酒店入住率按年下跌59個百分點至15%。在2020財政年度，香港迪士尼平均聘用超過5,300名全職及1,800名兼職演藝人員。

「迪士尼尋夢奇緣」舞台匯演6月30日登場

香港迪士尼指，自今年2月19日重新開園以來，本地賓客反應正面，入場人次持續回升。樂園年票「奇妙處處通」會員人數增加8%，創自2011財政年度推出以來的歷史新高。

現時香港迪士尼正慶祝15周年紀念，而以「奇妙夢想城堡」為佈景，全新日間「迪士尼尋夢奇緣」舞台匯演將於6月30日登場。

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編輯：陳韻妍