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【父幹買樓】廿四孝爸媽愛子心切　見卓爾居有靚景放盤　即付首期幫仔女上車

股樓投資 19:24 2021/05/17

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不少首次置業的年輕人都為首期苦惱，若有「父幹」可靠家人資助，自然減輕許多煩惱。最近就有買家付首期助子女上車，涉及首期超過77萬元。

美聯物業屯門卓爾居分行高級營業經理羅立恒表示，一名區內業主付首期助子女上車，成交單位為卓爾居3座高層E室，實用面積520平方呎，2房間隔，向正南享開揚市景、遠眺黃金海岸海景。

羅立恒稱，原業主早前叫價約800萬元放售上址，吸引買洽商承接。買家是同區客，熟悉區內環境，有見上址景觀不俗，附有企理裝修，考慮不久即決定承接，出資助子女上車。雙方議價後終減價約25萬元，以775萬元成交，實用呎價約14,904元。新按保計劃下，只以樓價計，上述物業最高可承造9成按揭，即最低應付首期為77.5萬元。

資料顯示，原業主於1998年7月以約201.9萬元購入上述物業，是次轉手帳面大幅獲利約573.1萬元，物業升值逾2.8倍。

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撰文 : 謝昕蕎

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