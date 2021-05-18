【英國王室】哈里批評美國憲法瘋狂 被鬧滾回英國

▲ 哈里提到他與梅根移居美國後仍遭大量媒體追訪，形容美國憲法第一修正案瘋狂。

英國王室成員一向避談政治，但英國哈里王子於專訪大揭英國王室内幕後，繼續發揮其敢言本色。哈里提到他與梅根移居美國後仍遭大量媒體追訪，形容《美國憲法第一修正案》瘋狂。惟哈里批評美國憲法的言論引起爭議，有網民更叫哈里滾回英國。

哈里說了甚麼？

▼ 點擊圖片放大 +2

【英國王室】哈里剖白肯接受心理治療 全靠愛妻梅根鼓勵 【下一頁】

哈里王子（Prince Harry）上周四（13日）出席美國演員謝潑德（Dax Shepard）的Podcast節目，為他與奧花雲費（Oprah Winfrey）合作的紀錄片「你看不見的我」（The Me You Can't See）宣傳。

哈里在節目上提到他移居洛杉磯後的生活、心理健康狀態、家庭和未來計劃。哈里坦言對在美國生活期間受到的關注感到震驚，更抱怨媒體瘋狂爭相報道（feeding frenzy）。

哈里更直率地表示：

我對於《美國憲法第一修正案》有很多話想講，我僅能理解一部分，但我覺得這很瘋狂。 （I’ve got so much I want to say about the First Amendment as I sort of understand it, but it is bonkers.）

【英國王室】哈里形容王室生活 似「楚門的世界」同動物園 【下一頁】

《美國憲法第一修正案》維護多項公民自由，包括宗教、言論、新聞、集會和請願自由。

但哈里的言論似乎引起反效果，大量網民不滿他以英國王室成員身份批評美國憲法。有網民於社交媒體上批評哈里：「如果他覺得憲法有問題的話，可以滾回英國。」（If he has a problem with the constitution then he can go back to Britain.）

責任編輯：鄭錦玲