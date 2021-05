【英國王室】哈里批評美國憲法瘋狂 被鬧滾回英國

▲ 哈里提到他與梅根移居美國後仍遭大量媒體追訪,形容美國憲法第一修正案瘋狂。

英國王室成員一向避談政治,但英國哈里王子於專訪大揭英國王室内幕後,繼續發揮其敢言本色。哈里提到他與梅根移居美國後仍遭大量媒體追訪,形容《美國憲法第一修正案》瘋狂。惟哈里批評美國憲法的言論引起爭議,有網民更叫哈里滾回英國。

哈里說了甚麼?

哈里王子(Prince Harry)上周四(13日)出席美國演員謝潑德(Dax Shepard)的Podcast節目,為他與奧花雲費(Oprah Winfrey)合作的紀錄片「你看不見的我」(The Me You Can't See)宣傳。

哈里在節目上提到他移居洛杉磯後的生活、心理健康狀態、家庭和未來計劃。哈里坦言對在美國生活期間受到的關注感到震驚,更抱怨媒體瘋狂爭相報道(feeding frenzy)。

哈里更直率地表示:

我對於《美國憲法第一修正案》有很多話想講,我僅能理解一部分,但我覺得這很瘋狂。 (I’ve got so much I want to say about the First Amendment as I sort of understand it, but it is bonkers.)

《美國憲法第一修正案》維護多項公民自由,包括宗教、言論、新聞、集會和請願自由。

但哈里的言論似乎引起反效果,大量網民不滿他以英國王室成員身份批評美國憲法。有網民於社交媒體上批評哈里:「如果他覺得憲法有問題的話,可以滾回英國。」(If he has a problem with the constitution then he can go back to Britain.)

