【網民熱話】「升級版女神套房」出現　睡床下面就係廁所　網民：無梯上張床，輕功水上飄？

去年位於尖沙咀80的「女神套房」成爲一時熱話，零間隔套房連廚廁、洗衣機、掛置在天花板的雪櫃，當時更被網民揶揄「傳說女神不如廁」，月租6,500元。近日亦出現類似租盤，不過就有「升級版」，位於九龍城的80呎「升級版女神套房」，旁邊已是開放式廚房，上方更可以擺放睡床。

【轉工抉擇】台灣輕鬆工作月薪5萬 VS 香港工作月薪9萬日夜加班 網民：台灣做大爺好過：【下一頁】

睡床隔離就係鋅盤 英國倫敦75平方呎單位 售189萬元：【下一頁】

在28Hse.com上，出現一個超納米租盤，實用面積約80平方呎。位於九龍城城南道的開放式間隔唐樓單位月租3800元，麻雀雖小惟家具俱全。屋内的獨立浴室以玻璃門分隔，但礙於鋅盤水喉要共用關係，浴室未被完全覆蓋，洗澡時水花濺及電掣，有機會造成家居意外。

▼ 點擊圖片放大 +2

至於浴室旁則設有簡便的「開放式廚房」，有電磁爐、小雪櫃等。而床則被安裝在廁所與廚房之上，距離天花板非常近，身高稍微高一點亦會撞到頭，單位表明只限女性租用，又稱位於九龍城41校網套房，設獨立浴室、獨立水、電錶。

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

此事也在討論區上惹起熱議，網民反應兩極，有人表示「樓底咁矮，150先住到」，有人則認爲「純粹租個地址，間隔已經好四正」；有網民更發現沒有梯級連接上方睡床，直言：「無梯上張床..輕功水上飄？」。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：梁翠麗