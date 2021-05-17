  • 30°C
香港時間 : 2021517日 (一) 20:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【網民熱話】「升級版女神套房」出現　睡床下面就係廁所　網民：無梯上張床，輕功水上飄？

理財智慧 19:12 2021/05/17

分享：

去年位於尖沙咀80的「女神套房」成爲一時熱話，零間隔套房連廚廁、洗衣機、掛置在天花板的雪櫃，當時更被網民揶揄「傳說女神不如廁」，月租6,500元。近日亦出現類似租盤，不過就有「升級版」，位於九龍城的80呎「升級版女神套房」，旁邊已是開放式廚房，上方更可以擺放睡床。

【轉工抉擇】台灣輕鬆工作月薪5萬 VS 香港工作月薪9萬日夜加班 網民：台灣做大爺好過：【下一頁

睡床隔離就係鋅盤　英國倫敦75平方呎單位　售189萬元：【下一頁

28Hse.com上，出現一個超納米租盤，實用面積約80平方呎。位於九龍城城南道的開放式間隔唐樓單位月租3800元，麻雀雖小惟家具俱全。屋内的獨立浴室以玻璃門分隔，但礙於鋅盤水喉要共用關係，浴室未被完全覆蓋，洗澡時水花濺及電掣，有機會造成家居意外。

    點擊圖片放大
    +2

至於浴室旁則設有簡便的「開放式廚房」，有電磁爐、小雪櫃等。而床則被安裝在廁所與廚房之上，距離天花板非常近，身高稍微高一點亦會撞到頭，單位表明只限女性租用，又稱位於九龍城41校網套房，設獨立浴室、獨立水、電錶。

    點擊圖片放大
    +10
    +9

此事也在討論區上惹起熱議，網民反應兩極，有人表示「樓底咁矮，150先住到」，有人則認爲「純粹租個地址，間隔已經好四正」；有網民更發現沒有梯級連接上方睡床，直言：「無梯上張床..輕功水上飄？」。

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：梁翠麗

經濟 家居 家居意外 麻將 財務自由 DJ 家具 尖沙咀

上一篇文章

首度接受加密貨幣付款方式 《KAWS:HOLIDAY》第六站將今年第4季展開

下一篇文章

【疫市贏家】煤氣烹飪中心搞烹飪藝術課程 學費17萬元起 疫市下極速爆滿 梁詠琪成功修畢課程成廚神
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】夫婦報稅留意　合併評稅唔一定更着數
【報稅2020】夫婦報稅留意　合併評稅唔一定更着數
【樓市熱話】一家四口住380呎公屋妻想換私樓　丈夫不滿70歲才供完樓　嘆：人生還有甚麼意義？
【樓市熱話】一家四口住380呎公屋妻想換私樓　丈夫不滿70歲才供完樓　嘆：人生還有甚麼意義？
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【室內設計】80後美劇迷夫婦 50萬裝修上車盤　浴室大膽用藍配白　享邊浸浴邊飲咖啡
【室內設計】80後美劇迷夫婦 50萬裝修上車盤　浴室大膽用藍配白　享邊浸浴邊飲咖啡