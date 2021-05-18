【美股分析】憂通脹殺到又唔知點算？ 薦4隻美股ETF抗通脹

近日通脹預期升溫，即使聯儲局指物價上漲只是暫時性，但眼見美國早前公布的4月消費者物價指數便按年升4.2%，不少投資者都擔心通脹上升。傳統上，能源股、原材料股甚至是商品、黃金等都是抗通脹的投資工具，但這也不是唯一的選擇，尤其美股ETF選擇繁多，對不熟悉通脹與資產關聯性的投資者而言，與其傷腦筋配置抗通脹組品，倒不如投資相關的ETF，對冲通脹風險。

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一、Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries（INFL）

在今年一月成立的INFL是一隻主動型的ETF，基金主要投資於擁有大量固定資產，以及商業模式不會過於依賴資本及勞動成本的企業。早前該ETF的組合經理James Davolos便指，要找出收入受惠通脹的企業不是難事，但該ETF希望找出成本與通脹有較低敏感度的公司。

現時基金持有的36隻股票當中，主要來自原材料及能源板塊，而大部份公司的盈利都是依靠土地、專營權以及早在數十年前已經建立的平台所創造，它們的負債率較低，亦很容易擴大規模，故它們能在通脹環境下維持利潤率。

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二、Nuveen Short-Term REIT（NURE）

除了商品外，房地產亦是抗通脹的理想資產，NURE主要投資於租賃年期較短的房地產信託（Reits）。由於租賃年期較短的房地產能在租約期滿時按通脹加租，應對通脹的彈性較一般收租物業為高，故價格理應較能受惠通脹。Nure主要持有收租公寓、酒店、自助倉儲設施等，該ETF年初至今便錄得18.6%的回報，優於標普500指數同期的8%。

三、Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF (IVOL)

如單純希望對冲通脹風險，不妨可以考慮IVOL。該ETF有85%持倉都是買入帳面淨值（Face Value）變動與消費者物價指數（CPI）掛鈎的通脹掛鈎債券（TIPS）。不過，當預期通脹導致利率上升時，TIPS的價格卻因存續期風險而不升反跌；因此，IVOL的另外15%持倉便投資於債券期權，在收取與CPI變動掛鈎的回報同時，亦能減少因債市下跌而造成的影響。

四、Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX)

最後一隻能對抗通脹的ETF便是在上周二（11日）推出的PFIX。該ETF同樣有50%投資於債券期權，能受惠於長年期利率上升，但另外50%則是美國國債，而非通脹掛鈎債券，如認為通脹掛鈎債券價格過於昂貴（現時孳息率已是負數），不妨可考慮持重美國國債的PFIX。

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