  • 30°C
香港時間 : 2021518日 (二) 20:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

東京證交所擬延長交易時段　吸引歐美投資者及本土散戶（第二版）

股市 19:51 2021/05/18

分享：

東京證交所（Tokyo Stock Exchange）計劃延長交易時間至當地下午3時之後。

早前《日經新聞》引述消息稱，東京證交所（Tokyo Stock Exchange）計劃延長交易時間至當地下午3時之後，以吸引歐洲及美國的投資者，同時亦讓本土散戶有更多機會於下班後買賣股票，東京證交所周三（18日）發表新聞稿證實有關消息。東京證交所表示，將成立一個工作小組，以討論延長交易時間的可能。工作小組成員將包括日本金融廳、機構投資者和市場參與者等一系列角色。有關討論結果將於今年10月左右公佈。

東京證交所去年曾出「死機」，詳見【下一頁】

大部分日資公司都會在3時後公布財務數據及其他重大消息，所以市後交易市段一般會在海外交易所或經日本的衍生交易系統進行。黃金及晚上交易將會助東京證交易改善其全球競爭力，以吸引更多海外資金。

現時東京證交所的交易時間為上午9時至下午3時，但中間有1小時午休，意味實際交易時段只有5小時，較紐約的6小時半及新加坡的7小時為短。東京證交所曾於2000年、2010年及2014年希望延長交易時段，但最終胎死腹中。

相關文章：【香港經濟】港交所史美倫﹕「大市場小政府」原則或不合時宜

相關文章：【港交所股價】滙證大幅上調港交所目標價65%籲買　倡應以「生態圈」作估值基礎

 

編輯：陳韻妍

股票 外資 日本 東京

上一篇文章

【加密班次】港鐵：因應學校復課等　周五起加密平日及周末和公眾假期非繁忙時段的列車服務

下一篇文章

【互聯互通】金發局建議將房託基金REIT納入互聯互通　先南向再北向
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【iBond 2021】券商搶iBond客鬥推優惠 送紅酒戲票及藍籌股
【iBond 2021】券商搶iBond客鬥推優惠 送紅酒戲票及藍籌股
【Bitcoin】馬斯克「單字」回應Tesla賣比特幣分析　累比特幣累插兩成、馬斯克即澄清
【Bitcoin】馬斯克「單字」回應Tesla賣比特幣分析　累比特幣累插兩成、馬斯克即澄清
【新股IPO】京東物流2618次日招股孖展錄1625億　超購204倍、國際配售已足額（附短片）
【新股IPO】京東物流2618次日招股孖展錄1625億　超購204倍、國際配售已足額（附短片）
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR收市高1%　夜期升43點　北水連續五日流入（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR收市高1%　夜期升43點　北水連續五日流入（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升70點　納指期貨升0.7%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升70點　納指期貨升0.7%（不斷更新）
【新股IPO】京東物流2618今起招股　一手入場費4380元（附短片）
【新股IPO】京東物流2618今起招股　一手入場費4380元（附短片）