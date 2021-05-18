東京證交所擬延長交易時段　吸引歐美投資者及本土散戶（第二版）

▲ 東京證交所（Tokyo Stock Exchange）計劃延長交易時間至當地下午3時之後。

早前《日經新聞》引述消息稱，東京證交所（Tokyo Stock Exchange）計劃延長交易時間至當地下午3時之後，以吸引歐洲及美國的投資者，同時亦讓本土散戶有更多機會於下班後買賣股票，東京證交所周三（18日）發表新聞稿證實有關消息。東京證交所表示，將成立一個工作小組，以討論延長交易時間的可能。工作小組成員將包括日本金融廳、機構投資者和市場參與者等一系列角色。有關討論結果將於今年10月左右公佈。

東京證交所去年曾出「死機」，詳見【下一頁】

大部分日資公司都會在3時後公布財務數據及其他重大消息，所以市後交易市段一般會在海外交易所或經日本的衍生交易系統進行。黃金及晚上交易將會助東京證交易改善其全球競爭力，以吸引更多海外資金。

現時東京證交所的交易時間為上午9時至下午3時，但中間有1小時午休，意味實際交易時段只有5小時，較紐約的6小時半及新加坡的7小時為短。東京證交所曾於2000年、2010年及2014年希望延長交易時段，但最終胎死腹中。

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編輯：陳韻妍