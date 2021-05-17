【疫市贏家】煤氣烹飪中心搞烹飪藝術課程 學費17萬元起 疫市下極速爆滿 梁詠琪成功修畢課程成廚神

新冠肺炎疫情下，本港經濟仍處於低谷，不過高級烹飪藝術課程仍有價有市，大收旺場。煤氣公司（00003）旗下的煤氣烹飪中心聯同法國廚師會Institute Culinarie Disciples Escoffier （ICDE）在香港辦傳統法國專業烹飪課程「法國ICDE烹飪藝術文憑課程」及「法國ICDE糕餅烹飪藝術文憑課程」，學費由17萬元起，卻受專業人士歡迎，今年舉辦的兩個課程也極速爆滿。



於法國享負盛名的法國廚師會ICDE，於2014年把「法國ICDE烹飪藝術文憑課程」帶到香港，及於2017年進一步把「法國ICDE糕餅烹飪藝術文憑課程」引進香港的煤氣烹飪中心。香港中華煤氣有限公司策略及創新總監暨商務總監 — 香港公用業務馮文傑表示，以上兩個課程已培育近200位專業廚藝高手，當中不少為明星級學員，包括知名歌手梁詠琪、梁祖堯、苟芸慧、陳貝兒及谷祖琳等。

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以上課程也屬「雙文憑」課程，學員須完成整個課程並且通過考試，就可獲法國廚師會及法國教育部雙文憑，先是由法國廚師會頒發的「法國Disciples Escoffier 文憑」，另外是由法國教育部頒發的「法國廚藝訓練文憑」，是第一個在法國以外的地方頒發的烹飪藝術證書，學員可以憑證書，在法國做執業廚師或開設法國餐廳的資格，同時亦毋須遠赴海外。

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馮文傑指，最新推出的第17/18屆「法國ICDE烹飪藝術文憑課程」及第9/10屆「法國ICDE糕餅烹飪藝術文憑課程」已爆滿，現時進行2021年度的招生。他透露，「法國ICDE糕餅烹飪藝術文憑課程」的學費約17萬元，至於「法國ICDE烹飪藝術文憑課程」的學費更達23.8萬元，課程一出已很快爆滿，令他意想不到。他說：「現在經濟不好，大家可能會覺得這些課程的報讀人數會有所減少，但實情不是這樣香港地愛上這類課程的人很多。我們開了以上兩個課程後，打算再加碼，會再開新一輪課程。如法國ICDE烹飪藝術文憑課程，要上500多個小時，一個星期上16個小時，一個鐘計起來只是400餘元，平過上補習班。」



他又指，報讀這些課程的學員，不少是銀行家、律師及會計師等專業人士，也有不少學員是男士，現時男、女學員的比例約3比7左右，「以上專業人士平時除了愛做運動外，也愛煮食，很多這類專業人士放假時，就會邀請朋友到自己家，為朋友大展廚藝，當然，他們大部份為了個人興趣，有少數人希望完成課程後可以開餐廳。」原來當中也有一些機師修讀以上的課程，「航空業的經營情況十分困難，他們都希望修讀以上課程後可以轉型。」

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以上課程的學費達10萬餘20萬元，但馮文傑坦言公司「無乜錢賺」，「因為單是食材已很貴，而且也有導師的價錢，但我們的目的並不是為了賺錢，其實希望推廣市民愛上煮食。」



梁詠琪也剛於去年7月起修讀「法國ICDE糕餅烹飪藝術文憑課程」，最近剛完成課程，並獲得法國廚師會及法國教育部雙文憑。她表示，去年因疫情而減少離港工作，她便立即把握機會報讀，「因為整個課程都在香港上課，所以我可以邊上課邊照顧家庭。當初報讀這個課程，除了想自我增值外，更希望能夠學以致用，回饋社會。」

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記者：陳詠妍