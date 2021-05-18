【BNO移民英國】有工無人做 邊行最等人用？

英國放寬英國國民（海外）護照（BNO）持有人移民資格，移民英國成為本港熱話，當地就業市場情況亦成關注。隨著英國逐步放寬防疫措施，多項公眾場所、商店及食肆於周一重開。但英國有研究指，由於新冠肺炎疫情及脫歐，導致當地流失大量海外員工，雇主正加快招聘人手提供服務，相關行業的職位空缺有所增加。

英國如期第3階段解封 印度變種病毒成爆疫隱患 【下一頁】

英國的人力資源協會及人力資源公司 Adecco表示，由於英格蘭及威爾士周一（17日）開始放寬防疫措施，容許重新開放零售及服務業，因而行業的人手需求增加。不少僱主希望以最快的速度招聘新員工，應付預期中的報復性消費。但礙於英國正式脫歐，歐盟員工數量急劇下降，導致當地勞動力短缺。

招聘公司Adzuna數據顯示，求職網站目前有近100萬個職位空缺，較6周前相比上升了18%，其中酒店、食肆及休閒活動行業的職位增加最多。但Adzuna警告指，雖然職位空缺增加，但海外求職者應徵興趣卻急劇下降。

查理斯想開放王宮 轉為公眾地方 【下一頁】

當地政府追蹤求職網站數據發現，自2020年2月開始、即新冠肺炎爆發前，來自西歐及北美的海外求職者的搜尋次數大減一半。

求職流失率最高的工種主要集中於工資較低的服務業，部分城市更出現每名求職者能夠在多達20個空缺職位任意選擇。當中，肯特郡（Kent）的Maidstone最難招聘員工，其次為曼徹斯特、劍橋及牛津。

求職網站聯合創辦人亨特（Andrew Hunter）表示，自去年疫情及英國脫歐等事件後，不少服務及零售業員工選擇離開，尋求更穩定的工作。加上海外求職者人數下降，雇主無法再依靠海外員工填補就業人手空缺。

責任編輯：郭麗明