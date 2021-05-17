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【中銀2388】中銀香港：上季貸款增長跑贏同業　有信心全年貸款錄中高單位數增長

股市 18:41 2021/05/17

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中銀香港：上季貸款增長跑贏同業　有信心全年貸款錄中高單位數增長

中銀香港 （02388） 舉行股東大會，有小股東關注未來派息政策。中銀財務總監隋洋重申，釐訂派息水平時會綜合考慮銀行發展、監管要求及股東回報等因素。管理層又透露，今年第一季貸款按年增長3.9%，有信心全年貸款可以達到中高單位數增長的目標。

中銀去年全年共派息1.242元，按年減少19%。以中銀今日收報29.1元計，現價股息率約4.3厘。

中銀季績倒退高盛削目標價2%｜詳見【下一頁】

小股東在會上問及未來股息政策，隋洋回應時指，目前中銀的資本比率較監管要求及同業高，預期今年監管機構對派息的要求將回暖，在考慮銀行發展、外圍環境、盈利及監管機構意見後再決定今年派息水平。

隋洋：中銀將由加息周期中受惠

同場的副總裁王兵稱，中銀上季貸款增長3.9%，高於市場整體的2.4%增幅。他續指，中港經濟復甦強勁，有信心全年貸款增幅可以達到中高單位數，即該行年初定下的增長目標。他又預期，上半年整體資產質量維持良好。

隋洋又引述市場預測指，美國或最快明年下半年開始加息，她相信中銀將可以受惠於加息周期。非利息收入方面，她預期若疫情持續緩和，跨境交流恢復，信用卡等非利息收入將可以一併改善。

此外，南向債券通及跨境理財通預期下半年初啟動。副總裁袁樹指，中銀正循系統、人員等多方面籌備。

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港股 本地銀行股 疫情 經濟 派息 目標價 加息 美國 香港 中銀香港（02388）

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