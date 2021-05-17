【Tesla動向】Cybertruck將如期投產？德州超級工廠現原型車蹤影

走科幻路線的Tesla電動貨車Cybertruck終於再有新消息，日前有無人機拍攝到在Tesla德州超級工廠內，已有多架Cybertruck原型車的蹤影，而且還有原型車正在廠區內行駛。

繼上星期有Cybertruck現身紐約街頭後，有Twitter用戶「Tesla Owners of Austin」發布影片畫面顯示，至少兩組無人機拍攝到Cybertruck分別停放在廠房內，以及在廠區內用頗快的速度行駛，似乎還可以加速，有別於過往現身時，幾乎都是小心翼翼的行駛。

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Cybertruck自2019年底首次亮相之後，話題性極高，外界評價相當兩極。其中有不少人質疑，過分前衛的設計，Tesla是否能如期在今年底首度投產。

綜合外電報道指出，今年車用芯片短缺問題，加上疫情起伏影響，Tesla的產能也受到衝擊。根據最新的官方消息，新版的 Model X 交車時間將延後3至6個月，如果是新訂車的用戶，更可能要明年初才能交車；另因為Model Y大賣，Tesla德州超級工廠完工後，首要任務就是生產Model Y，同時也肩負新電池生產任務。所以多項因素影響下，有不少人認為，Cybertruck即使投產，也無法趕上原定2021年底的時間表。

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責任編輯：張寶燕