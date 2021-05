「男人不能懷孕」都有錯？ Twitter點解因此禁言？

西班牙一名極右黨政客近日因在社交平台Twitter上陳述一項常識,「男人不能懷孕」,隨即被Twitter封鎖賬戶12小時。Twitter表示,該西班牙政客所言違反平台厭惡性言論政策。政客分享事件後,不少支持者在Twitter上發「男人不能懷孕」帖文以表不滿。

西班牙極右政黨Vox的孔特雷拉(Francisco José Contreras)表示,自己上周在Twitter上回應一篇男變性人文章指出,因為「沒有子宮或卵子」(no uterus or eggs),所以「男人不能懷孕」(a man cannot get pregnant)後,便在上周二(11日)被Twitter以違反平台厭惡性言論政策,封鎖賬戶12小時。

孔特雷拉表示,相關帖文已被強制刪除。他認為Twitter判斷該帖文涉厭惡性言論,本已違反常理,下次自己會嘗試回應數學算式「2 + 2 = 4」測試。Twitter更警告孔特雷拉,日後若再重複犯錯,賬戶或會被永久封鎖。Twitter發言人拒絕就事件作出回應。

事件在當地引來關注,孔特雷拉不少支持者對Twitter決定感到不滿,他們在Twitter上帖文上標籤「男人不能懷孕」(#AManCannotBePregnant)以作回應。孔特雷拉表示,任何生物學的真相都不應被視為仇恨言論,不會向Twitter屈服。孔特雷拉指將會繼續講人類生物學真相,稱Twitter的世界觀是「扭曲的」(twisted)。

是次並非首次Vox的Twitter內容被指有仇恨言論成分,Twitter曾在1月西班牙大選期間,禁止Vox的官方賬戶發言24小時。

責任編輯:李俊儀