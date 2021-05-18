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「男人不能懷孕」都有錯？ Twitter點解因此禁言？

環球社會熱點 08:35 2021/05/18

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西班牙一名極右黨政客近日因在社交平台Twitter上陳述一項常識，「男人不能懷孕」，隨即被Twitter封鎖賬戶12小時。Twitter表示，該西班牙政客所言違反平台厭惡性言論政策。政客分享事件後，不少支持者在Twitter上發「男人不能懷孕」帖文以表不滿。

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西班牙極右政黨Vox的孔特雷拉（Francisco José Contreras）表示，自己上周在Twitter上回應一篇男變性人文章指出，因為「沒有子宮或卵子」（no uterus or eggs），所以「男人不能懷孕」（a man cannot get pregnant）後，便在上周二（11日）被Twitter以違反平台厭惡性言論政策，封鎖賬戶12小時。

孔特雷拉表示，相關帖文已被強制刪除。他認為Twitter判斷該帖文涉厭惡性言論，本已違反常理，下次自己會嘗試回應數學算式「2 + 2 = 4」測試。Twitter更警告孔特雷拉，日後若再重複犯錯，賬戶或會被永久封鎖。Twitter發言人拒絕就事件作出回應。

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事件在當地引來關注，孔特雷拉不少支持者對Twitter決定感到不滿，他們在Twitter上帖文上標籤「男人不能懷孕」（#AManCannotBePregnant）以作回應。孔特雷拉表示，任何生物學的真相都不應被視為仇恨言論，不會向Twitter屈服。孔特雷拉指將會繼續講人類生物學真相，稱Twitter的世界觀是「扭曲的」（twisted）。

是次並非首次Vox的Twitter內容被指有仇恨言論成分，Twitter曾在1月西班牙大選期間，禁止Vox的官方賬戶發言24小時。

責任編輯：李俊儀

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