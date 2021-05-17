全球75萬人因工時過長而死亡 每周上班時長過55小時已屬高危人士

世界衞生組織（WHO）於周一（17日）發表研究，指在2016年全球近75萬人因工作時間過長而引致疾病，最終死亡，明言每周上班時數於55個小時或以上，即屬於高危人士，並死於心臟病的風險較普通人高17%。

是次調查由世衞和國際勞工組織共同進行研究，分析全球194個國家或地區的數據，顯示僅於2016年內，全球則有74.5萬人死於中風及心臟病等，並因工時過長而引發的疾病，較2000年大增近30%，當中有近72%人士是中年或以上男性。

另外，報告則表示，和每周工作35至40小時的人士相比，每周工作55小時或以上人士的中風風險則會增加至35%，而死於缺血性心臟病（ischemic heart disease）的風險也會增加17%。

值得注意，今次調查結果僅分析了2000年至2016年的數據，並沒有包含疫情期間發生的數據；世衞指，不能忽視人們因疫情，令全球經濟放緩及在家工作成為趨勢、間接加劇打工仔們的超時工作的情況，保守估計全球有9%人士正面對這個情況。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：潘曉豐