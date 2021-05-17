【AirPods冒牌貨】美國CBP檢獲過萬件冒牌AirPods　冒牌貨為何比真貨貴？

▲ 盜版要杜絕不容易，近日美國檢獲一批冒牌AirPods。（法新社圖片）

盜版要杜絕不容易，不論在線上或線下，都不難發現有假冒知名品牌的商品在出售。美國海關與邊境保護局（Customs and Border Protection，CBP）日前檢獲過萬件冒牌AirPods。

據CNN報道，CBP在俄亥俄州的辛辛那提港口，檢獲了36,000件外觀與Apple AirPods相似、涉嫌假冒Apple AirPods的耳機。該些貨品涉嫌違反了「商標和版權的代碼（trademark and copyright codes）」被扣押。

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辛辛那提港口局局長Richard Gillespie在聲明中稱，冒牌貨通常較正貨便宜，並且外觀上與真貨非常相似。但他重申，劣質產品會導致消費者最終花費的價格，較購買真貨高，皆因其不合格的材料和零件，會出現故障的可能性很高。

該批耳機分三批由中國抵達美國，原定將分別運到肯塔基州代頓市。CBP表示，該批耳機報稱價值為5,280美元。但若是正版Apple AirPods，售價將為716萬美元。

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責任編輯：馬意文