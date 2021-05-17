  • 30°C
香港時間 : 2021517日 (一) 20:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【第二季新盤】大圍站柏傲莊III獲批預售　料短期內正式登場

股樓投資 18:45 2021/05/17

分享：

第二季大型項目陸續有來，新世界（00017）及港鐵（00066）旗下大圍站上蓋柏傲莊最後一期「柏傲莊III」獲批預售樓花同意書。新世界發展營業及市務部總監黃浩賢表示，項目的售樓說明書、展銷廳及示範單位經已進入最後階段，料短期內公布最新銷售部署。

資料顯示，柏傲莊分三期發展，共由7座住宅組成，提供3,090伙單位。項目第一期及第二期至今累售共2,103伙，銷情熾熱。剛獲批預售的第三期（「柏傲莊III」）設2座住宅大樓，共提供892伙單位，戶型涵蓋一房戶至四房戶。

【筍盤推介】 灣仔核心地段上車盤 唔使5分鐘行到港鐵站 單位連天台仲有靚裝修【下一頁

    點擊圖片放大
    +8
    +7

柏傲莊最大賣點是交通方便，位於大圍站上蓋，傲踞屯馬綫及東鐵綫之交匯，連接兩條現有鐵路綫，貫通東西南北。此外，項目設約65萬平方呎的大型商場，生活配套方便齊全。且項目位置鄰近香港中文大學，相信可吸引學生租客，以及部分投資者入市。

翻查資料，項目第1期及第2期價單折實平均呎價約處於1.9萬元水平，相信第3期定價將以此作為參考。

延伸閱讀︰

【柏傲莊價單】大圍站上蓋「柏傲莊」最平630萬　投資自住首選？（附一至三房入場價）【下一頁

【柏傲莊II價單】開放式單位首登場　折實572.8萬起　收租投資首選？【下一頁

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 謝昕蕎

相關文章

【二手破頂潮】屯門城·點景觀開揚　上車客斥474萬購高層開放式　創成交價新高
2021/05/14
【二手破頂潮】屯門城·點景觀開揚　上車客斥474萬購高層開放式　創成交價新高
【樓市現象】天賦海灣四房雙套3,000萬易手　業主持貨9年帳面僅賺6萬元
2021/05/14
【樓市現象】天賦海灣四房雙套3,000萬易手　業主持貨9年帳面僅賺6萬元
【第二季新盤】何文田VAU RESIDENCE快將登場　主打開放式至一房戶　最細250呎起
今日
【第二季新盤】何文田VAU RESIDENCE快將登場　主打開放式至一房戶　最細250呎起
【欲哭無淚】難得抽中竟棄購　黃竹坑站晉環兩買家撻訂　其中一位失逾百萬訂金
今日
【欲哭無淚】難得抽中竟棄購　黃竹坑站晉環兩買家撻訂　其中一位失逾百萬訂金

你可能感興趣

【二手破頂潮】屯門城·點景觀開揚　上車客斥474萬購高層開放式　創成交價新高
18:19 2021/05/14
【二手破頂潮】屯門城·點景觀開揚　上車客斥474萬購高層開放式　創成交價新高
【樓市現象】天賦海灣四房雙套3,000萬易手　業主持貨9年帳面僅賺6萬元
20:41 2021/05/14
【樓市現象】天賦海灣四房雙套3,000萬易手　業主持貨9年帳面僅賺6萬元
【第二季新盤】何文田VAU RESIDENCE快將登場　主打開放式至一房戶　最細250呎起
今日 17:00
【第二季新盤】何文田VAU RESIDENCE快將登場　主打開放式至一房戶　最細250呎起
私人屋苑 柏傲莊III 新世界 港鐵 大圍
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】夫婦報稅留意　合併評稅唔一定更着數
【報稅2020】夫婦報稅留意　合併評稅唔一定更着數
【樓市熱話】一家四口住380呎公屋妻想換私樓　丈夫不滿70歲才供完樓　嘆：人生還有甚麼意義？
【樓市熱話】一家四口住380呎公屋妻想換私樓　丈夫不滿70歲才供完樓　嘆：人生還有甚麼意義？
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【室內設計】80後美劇迷夫婦 50萬裝修上車盤　浴室大膽用藍配白　享邊浸浴邊飲咖啡
【室內設計】80後美劇迷夫婦 50萬裝修上車盤　浴室大膽用藍配白　享邊浸浴邊飲咖啡