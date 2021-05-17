【第二季新盤】大圍站柏傲莊III獲批預售　料短期內正式登場

第二季大型項目陸續有來，新世界（00017）及港鐵（00066）旗下大圍站上蓋柏傲莊最後一期「柏傲莊III」獲批預售樓花同意書。新世界發展營業及市務部總監黃浩賢表示，項目的售樓說明書、展銷廳及示範單位經已進入最後階段，料短期內公布最新銷售部署。

資料顯示，柏傲莊分三期發展，共由7座住宅組成，提供3,090伙單位。項目第一期及第二期至今累售共2,103伙，銷情熾熱。剛獲批預售的第三期（「柏傲莊III」）設2座住宅大樓，共提供892伙單位，戶型涵蓋一房戶至四房戶。

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柏傲莊最大賣點是交通方便，位於大圍站上蓋，傲踞屯馬綫及東鐵綫之交匯，連接兩條現有鐵路綫，貫通東西南北。此外，項目設約65萬平方呎的大型商場，生活配套方便齊全。且項目位置鄰近香港中文大學，相信可吸引學生租客，以及部分投資者入市。

翻查資料，項目第1期及第2期價單折實平均呎價約處於1.9萬元水平，相信第3期定價將以此作為參考。

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