【物流供應】空運價格一度急增超過4倍　香港貨運航空：以往「低到不合理」

▲ 香港貨運航空政府及公共事務總監陳杰認為，空運價格不會回落至疫前水平。（湯炳強攝）

新冠肺炎疫情令全球物流陷入亂局，運輸成本大幅提升。香港貨運航空表示，疫下運價一度急增超過4倍，預計貨運需求將於今明兩年繼續穩固，價格不會回落至疫前水平。

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香港貨運航空政府及公共事務總監陳杰接受專訪時坦言，過去一年多的疫情，對香港貨運航空而言反而「有少少着數」。他解釋，雖然香港國際機場去年的貨物吞吐量按年減少10%，但並非因需求減少所致，而是客機停飛令運力收縮。去年3月至8、9月期間，貨運價一度急增超過4倍。現時不少客機改裝為貨機，或只載貨飛行，運力供應得以增加，令運價稍回落，但仍較疫情爆發前增逾3倍。

運價趨合理 料航企不再割喉式競爭

陳杰認為，過往的價格是「低到不合理」，而未來貨運需求仍穩固，價格回落幅度有限。他再解釋：

疫前客機的賺錢來源是載客，載貨幾乎等同「淨賺」，變相可以把運價壓低。

疫情爆發後，少了客機的競爭，反而令運價趨向「合理水平」。陳估計，即使疫情過去，國際航班恢復正常，價格亦不會回落至疫前水平。原因是未來仍或會出現大大小小的疫症，最重要是去年令航企發現以往的營運模式不健康，現金流不足，故不會再出現「割喉式競爭」——即航班非常頻密，以壓低售價。換言之，未來航班將會減少，運價自然比以往高。

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香港貨運航空今年首季總貨量達7.2萬公噸，較去年同期大幅提升47%。陳杰非常看好未來的貨運需求，相信去年的趨勢將會延續至今年，並持續至明年上半年。明年下半年的情況，則要視乎客運航班的恢復情況。

該企亦已做好部署，最近有9條新航綫成功獲批，新增航點包括清奈、東京、馬尼拉、列日等，將會開設定期貨運航班。陳續透露，當中有6個航點目前已有營辦包機，運送貨物；加上全數均由客戶提出及附帶定單承諾，故相信這些市場的發展潛力龐大。

未落實增購貨機 藉增加人手排解壓力

陳杰稱，公司將會先視察定期航班的營運情況，安排增購貨機，並申請新航點，減低風險。雖然貨機使用率已由疫前的平均10小時，增至現時的13小時，甚至個別出現18小時，但他認為目前尚有空間增加使用時數。故該企短期內將繼續由現有的5架貨機往返新航點，暫時以增加人手來排解壓力。

與鄰近地區的機場比較，陳杰認為香港機場的優勢仍然明顯。「香港應與大灣區內的其他機場做好分工，產生協同效應。」例如特別安排進出口檢查，由珠海機場擔任「衛星機場」，處理來自其他地方的貨物轉運，負責裝箱等工序；續經港珠澳大橋運至香港機場發貨，相信可以「做大個餅」，吸引更多貨物經香港出口，同時提升規模較小的機場的吞吐量。

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記者：葉泳珊