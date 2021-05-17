於2014年破天荒與法國享負盛名的法國廚師會Institute Culinarie Disciples Escoffier (ICDE)，把「法國ICDE烹飪藝術文憑課程」帶到香港、及後進一步把「法國ICDE糕餅烹飪藝術文憑課程」引進香港的煤氣烹飪中心，將為以上兩個課程進行2021年度的招生，更隆重其事地於今天舉行新一屆招生新聞發佈會，並邀請到應屆「法國ICDE糕餅烹飪藝術文憑課程」的星級畢業生梁詠琪Gigi到場支持，從旁協助課程導師Chef Maxime示範製作巨型甜點藝術品。除此之外，Gigi更即場推出為小黃花慈善教育基金籌款而設計的限量版慈善朱古力，學以致用、回饋社會。

發佈會率先由香港中華煤氣有限公司策略及創新總監暨商務總監 — 香港公用業務馮文傑先生(Daniel) 揭開序幕：「煤氣烹飪中心能領導香港烹飪界逾40載，所憑藉的是其不斷創新、突破的宗旨，除了把享負盛名的法國專業課程帶到香港，今年，作為最強明火烹飪平台的煤氣公司，更成為餐廳評鑒權威米芝蓮的『2021年度米芝蓮香港澳門官方能源合作夥伴』，攜手合作推廣頂尖及環保飲食文化。」

應屆「法國ICDE糕餅烹飪藝術文憑課程」星級學員Gigi更現身分享課程的難忘經歷，並透露一直有留意這個課程：「因工作和家庭的關係，一直未有機會參加這個課程，去年因疫情而減少離港工作，我便立即把握機會報讀，因為整個課程都在香港上課，所以我可以邊上課邊照顧家庭。課程內容由淺入深，而且有極多的練習機會，令完全沒有製作甜品經驗的我亦能夠循序漸進的慢慢掌握技巧。」Gigi表示在完成整個課程後，更覺得把極為簡易的食材化身為精緻細膩的法國甜品絕對是一門藝術，所以自己亦都不敢怠慢，非常努力的練習：「每次上堂後，我亦會在家中不斷練習，並把學習到的知識傳授於Sofia，希望在教授的過程中鞏固我所學得的知識和技巧，更意外地為我和Sofia締造了無數個極為難忘的親子時刻，Sofia現在更可說是半個法國甜品小廚師呢！如果我在外地上課，就會完全錯過了這些珍貴時刻。」談到愛女時一臉笑容的Gigi更在活動上推出限量版慈善朱古力，為小黃花慈善教育基金籌款：「當初報讀這個課程，除了想自我增值外，更希望能夠學以致用，回饋社會，所以便與煤氣公司、課程導師和同學們合作，設計出這盒朱古力，希望能夠為香港弱勢社群的孩子提供教學上的援助。」

隨後曾任職於多間五星級酒店及曾於糕餅公開賽中奪冠的 「法國ICDE糕餅烹飪藝術文憑課程」導師Chef Maxime即席上台示範製作以「小黃花」為靈感的巨型甜點藝術品，Chef Maxime更點名要求其愛徒之一Gigi從旁協助，現場的嘉賓均駐目欣賞名廚師細膩精準的工藝。Gigi更透露在Chef Maxime精彩的示範過程中已獲得靈感，心中有下一個設計的雛形。

示範過後， Daniel與Maxime一同向Gigi頒發「法國ICDE糕餅烹飪藝術文憑課程」畢業證書，祝賀Gigi成功畢業的同時，亦表示她已獲得法國廚師會及法國教育部雙文憑，可憑證書取得在法國做執業廚師或開設法國餐廳的資格，而Gigi最希望自己畢業後以ICDE畢業生的身份，繼續回饋社會，為發佈會劃上完美句號。

關於煤氣烹飪中心

煤氣烹飪中心於1977年5月由香港中華煤氣有限公司成立，憑藉超過40年明火煮食的經驗，為不同人士提供明火烹飪的配套服務。位於利舞臺的煤氣烹飪中心更設有可配合幼童身高的煮食升降廚櫃的親子烹飪室，務求令不同年紀的人士均可體驗明火烹飪的樂趣。我們更創新推出多元化的專業廚藝和特色課程，例如訓練大家由廚藝新手到入得廚房、出得廳堂的「好老婆證書課程」、訓練到海外升學的學子基本的煮食技能的「遊子急救班」等。

作為烹飪教學界的領導者，我們了解市場對專業廚藝學習的需要，並帶領煮食潮流，近年與法國廚師會Institute Culinarie Disciples Escoffier (ICDE)合作，為香港帶來首個具完整架構的法國ICDE專業烹飪文憑，畢業生更可獲由法國教育部頒發的「法國廚藝訓練文憑」，亦即取得在法國做執業廚師或開設法國餐廳的資格，成功將在港的烹飪學習體驗提升至更專業的水平。

煤氣烹飪中心

香港銅鑼灣利舞臺9樓

電話： 2576 1535

網站： www.towngascooking.com

Facebook： www.facebook.com/CookingCentre

法國廚師會Institute Culinarie Disciples Escoffier (ICDE)

Institute Culinarie Disciples Escoffier在1954年於法國創立，目的是要向法國廚藝界殿堂級人馬Auguste Escoffier致敬而成立，亦為全球推廣高級法菜廚藝的精髓，目前已成為世界其中一個舉足輕重的國際美食協會，亦為追求頂級味蕾享受的法國菜愛好者提供不同的培訓及交流機會。



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