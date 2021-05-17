【欲哭無淚】難得抽中竟棄購　黃竹坑站晉環兩買家撻訂　其中一位失逾百萬訂金

路勁地產、平安不動產及港鐵（00066）合作發展的黃竹坑站晉環，暫是2021年新盤票王，自本月初賣樓以來，各輪銷情均告理想。不過，在第二輪發售188伙單位中，有兩位買家撻訂，其中一位料損失訂金逾百萬元。

成交紀錄冊顯示，晉環1A座5樓C室，實用面積612平方呎，原定本月8日售出，成交價2,094.6萬元，實用呎價約3.4萬元，但買家簽訂臨時買賣合約後，交易未有進展，即代表撻訂，料遭發展商沒收樓價5%之訂金，即約105萬元。

另外，同日售出的1A座12樓J室，實用面積387平方呎，成交價1,236.7萬元，呎價約3.2萬元，買家簽訂臨時買賣合約後，交易同樣再未有進展，料買家損失樓價5%之訂金，即約62萬元。

示範單位相

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