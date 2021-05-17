  • 31°C
香港時間 : 2021517日 (一) 19:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【欲哭無淚】難得抽中竟棄購　黃竹坑站晉環兩買家撻訂　其中一位失逾百萬訂金

股樓投資 18:31 2021/05/17

分享：

路勁地產、平安不動產及港鐵（00066）合作發展的黃竹坑站晉環，暫是2021年新盤票王，自本月初賣樓以來，各輪銷情均告理想。不過，在第二輪發售188伙單位中，有兩位買家撻訂，其中一位料損失訂金逾百萬元。 

成交紀錄冊顯示，晉環1A座5樓C室，實用面積612平方呎，原定本月8日售出，成交價2,094.6萬元，實用呎價約3.4萬元，但買家簽訂臨時買賣合約後，交易未有進展，即代表撻訂，料遭發展商沒收樓價5%之訂金，即約105萬元。 

另外，同日售出的1A座12樓J室，實用面積387平方呎，成交價1,236.7萬元，呎價約3.2萬元，買家簽訂臨時買賣合約後，交易同樣再未有進展，料買家損失樓價5%之訂金，即約62萬元。 

示範單位相

    點擊圖片放大
    +11
    +10

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 黃卓賢

相關文章

【示範單位】黃竹坑站晉環4房大宅登場　廚房大到可設用餐區　全屋有4個廁所！
2021/04/19
【示範單位】黃竹坑站晉環4房大宅登場　廚房大到可設用餐區　全屋有4個廁所！
【有相睇】黃竹坑站晉環三房示範單位先睹為快　發展商：尊貴大戶布局及設備
2021/04/20
【有相睇】黃竹坑站晉環三房示範單位先睹為快　發展商：尊貴大戶布局及設備
【塞翁失馬】買唔到晉環反而遇到筍盤　買家1,830萬低市價購海怡四房海景樓王
2021/05/04
【塞翁失馬】買唔到晉環反而遇到筍盤　買家1,830萬低市價購海怡四房海景樓王

你可能感興趣

【示範單位】黃竹坑站晉環4房大宅登場　廚房大到可設用餐區　全屋有4個廁所！
19:33 2021/04/19
【示範單位】黃竹坑站晉環4房大宅登場　廚房大到可設用餐區　全屋有4個廁所！
【有相睇】黃竹坑站晉環三房示範單位先睹為快　發展商：尊貴大戶布局及設備
19:57 2021/04/20
【有相睇】黃竹坑站晉環三房示範單位先睹為快　發展商：尊貴大戶布局及設備
【塞翁失馬】買唔到晉環反而遇到筍盤　買家1,830萬低市價購海怡四房海景樓王
20:13 2021/05/04
【塞翁失馬】買唔到晉環反而遇到筍盤　買家1,830萬低市價購海怡四房海景樓王
晉環 私人屋苑 路勁 港鐵 黃竹坑

上一篇文章

【恒指季檢】恒指周五季檢 中金點名19隻股份 具潛在染藍機會

下一篇文章

【轉工抉擇】20K設計行業長短周 VS 20K加佣金中介準時放工 網民：中介幾時做番都得
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【報稅2020】夫婦報稅留意　合併評稅唔一定更着數
【報稅2020】夫婦報稅留意　合併評稅唔一定更着數
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【室內設計】80後美劇迷夫婦 50萬裝修上車盤　浴室大膽用藍配白　享邊浸浴邊飲咖啡
【室內設計】80後美劇迷夫婦 50萬裝修上車盤　浴室大膽用藍配白　享邊浸浴邊飲咖啡
【樓市熱話】一家四口住380呎公屋妻想換私樓　丈夫不滿70歲才供完樓　嘆：人生還有甚麼意義？
【樓市熱話】一家四口住380呎公屋妻想換私樓　丈夫不滿70歲才供完樓　嘆：人生還有甚麼意義？
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目