【iBond 2021】券商搶iBond客鬥推優惠 送紅酒戲票及藍籌股

▲ iBond還有約兩周才開售，但券商已接受意向客預訂免息孖展。

通脹掛鈎債券（iBond）未開賣，中介商已猛出招，當中又以券商最進取，個別更早於上周五（14日）開始接受意向客預留孖展登記，亦有加碼着數搶客，除了例牌豁免多項手續費外，也有其他噱頭，以送股、紅酒及戲票等作招徠。至今6間表態搶攻iBond的經紀行，當中有兩間券商詳已列孖展客享零息的條款，如英皇證券限抽4手或以下（每手1萬元），uSMART（盈立證券）則以5手為上限。

券商推出最新iBond認購優惠

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而耀才證券（01428）行政總裁許繹彬回應本報查詢指，擬向合資格的iBond新開戶者，會加送廿股盈富（02800）、以及10股滙豐（00005），另有「11免」優惠 。

銀行券商爭推iBond認購優惠，邊種途徑最抵？【下一頁】

而綜觀新一批iBond的搶客戰，分銷商鬥大堆頭谷優惠，舉上周五加入戰團的uSMART為例，透過旗下盈立證券app，新客以孖展及現金認購有18項優惠，現有客戶亦有「9免」，且向成功申請的新舊客送兩支紅酒等着數，該行更於上周五已接受孖展客預訂。

銀行推出最新iBond認購優惠

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惟須注意的，要賺盡18項優惠，要同時光顧美股及A股、美股期權、IPO及基金等連串交易。

此外，英皇證券有「5免」，抽4手或以下可免入錢及免利息，但孖展客戶的帳戶內，資產值至少有5000元，且優惠先到先得，額滿即止。而iBond發行後一個月內交易兩次，可獲英皇戲院電影禮券兩張。

至於耀才的新客網上開戶，亦可享1個月真真正正零佣，不收平台費等連串着數。那邊廂，輝立證券提供「6免」及十成孖展，致富及信誠證券也會提供孖展安排。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪