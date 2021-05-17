英國如期第3階段解封 印度變種病毒成爆疫隱患

英國如期於周一（17日）實施第三階段解封，酒吧及餐廳可恢復堂食服務，戲院等場所也重開。但英國首相約翰遜警告民眾，英國目前仍面對印度變種病毒的威脅，最後階段的解封措施或受阻。

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【新冠疫苗】mRNA技術阻病毒經動物傳人 或可防未來疫情 【下一頁】

英國由周一起實施第三階段解封，以下為第三階段解封主要内容：

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約翰遜（Boris Johnson）表示，目前雖然無證據顯示印度變種病毒會使新冠疫苗失效，但強調印度變種病毒傳播力較一般病毒株更強，警告變種病毒或會阻礙英國下一階段解封。

英國周日（16日）新增超過1,900宗新冠肺炎個案，全國累計有超過445萬宗個案。英國在截至周日的過去一周共新增近1.6萬宗個案，確診數字較前一周增8.6%，疫情有升溫跡象。

英國專家憂慮英國如期解封後，B.1.617.2印度變種病毒會觸發新一波疫情。根據倫敦衛生與熱帶醫學院（London School of Hygiene and Tropical Medicine）的推算，印度變種病毒可能引發第三波疫情，英國7月底或會每日新增1,000人死於新冠肺炎。

由於確診個案有上升趨勢，英國政府調整疫苗接種策略，安排50歲以上者及高危群體接種兩劑疫苗的相隔時間，由12周縮短至8周。

責任編輯：鄭錦玲