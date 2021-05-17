  • 31°C
香港時間 : 2021517日 (一) 18:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

英國如期第3階段解封 印度變種病毒成爆疫隱患

環球社會熱點 18:02 2021/05/17

分享：

英國如期於周一（17日）實施第三階段解封，酒吧及餐廳可恢復堂食服務，戲院等場所也重開。但英國首相約翰遜警告民眾，英國目前仍面對印度變種病毒的威脅，最後階段的解封措施或受阻。

研究指阿斯利康疫苗對印度變種病毒有效率97% 【下一頁】

【新冠疫苗】mRNA技術阻病毒經動物傳人 或可防未來疫情 【下一頁】

英國由周一起實施第三階段解封，以下為第三階段解封主要内容：

    點擊圖片放大
    +9
    +8

約翰遜（Boris Johnson）表示，目前雖然無證據顯示印度變種病毒會使新冠疫苗失效，但強調印度變種病毒傳播力較一般病毒株更強，警告變種病毒或會阻礙英國下一階段解封。

英國周日（16日）新增超過1,900宗新冠肺炎個案，全國累計有超過445萬宗個案。英國在截至周日的過去一周共新增近1.6萬宗個案，確診數字較前一周增8.6%，疫情有升溫跡象。

英國專家憂慮英國如期解封後，B.1.617.2印度變種病毒會觸發新一波疫情。根據倫敦衛生與熱帶醫學院（London School of Hygiene and Tropical Medicine）的推算，印度變種病毒可能引發第三波疫情，英國7月底或會每日新增1,000人死於新冠肺炎。

由於確診個案有上升趨勢，英國政府調整疫苗接種策略，安排50歲以上者及高危群體接種兩劑疫苗的相隔時間，由12周縮短至8周。

責任編輯：鄭錦玲

相關文章

泰國單日確診創新高增近萬 多數屬監獄群組
今日
泰國單日確診創新高增近萬 多數屬監獄群組
日本人爭打疫苗 大阪網上預約25分鐘爆滿
今日
日本人爭打疫苗 大阪網上預約25分鐘爆滿
首班印度撤僑包機有人確診 澳洲或減航班
今日
首班印度撤僑包機有人確診 澳洲或減航班
【新冠疫苗】mRNA技術阻病毒經動物傳人 或可防未來疫情
今日
【新冠疫苗】mRNA技術阻病毒經動物傳人 或可防未來疫情
【阿斯利康疫苗】研究指對印度變種病毒有效率97%
今日
【阿斯利康疫苗】研究指對印度變種病毒有效率97%

你可能感興趣

泰國單日確診創新高增近萬 多數屬監獄群組
今日 17:55
泰國單日確診創新高增近萬 多數屬監獄群組
日本人爭打疫苗 大阪網上預約25分鐘爆滿
今日 17:35
日本人爭打疫苗 大阪網上預約25分鐘爆滿
首班印度撤僑包機有人確診 澳洲或減航班
今日 16:51
首班印度撤僑包機有人確診 澳洲或減航班
傳染病 疫情 英國 疫苗 約翰遜 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 印度

上一篇文章

拜登內外受壓 美國猶太裔促結束流血衝突

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（05月17日 時間18:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（05月17日 時間18:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（05月17日 時間18:00）
【輝瑞疫苗】BioNTech料須打第3針疫苗（第二版）
【輝瑞疫苗】BioNTech料須打第3針疫苗（第二版）
【印度疫情】富人逃難避疫 包機去英國索價過百萬
【印度疫情】富人逃難避疫 包機去英國索價過百萬
【旅遊氣泡】新加坡多9宗本土確診 有人打完兩劑都中招
【旅遊氣泡】新加坡多9宗本土確診 有人打完兩劑都中招
【英國王室】哈里威廉難破冰 因梅根一件事無做好？
【英國王室】哈里威廉難破冰 因梅根一件事無做好？
【新冠肺炎】出紅疹要小心 英國研究稱屬四大病徵
【新冠肺炎】出紅疹要小心 英國研究稱屬四大病徵