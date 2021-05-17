拜登內外受壓 美國猶太裔促結束流血衝突

以色列向來是美國中東外交政策主要盟友之一，惟以巴衝突持續升級，美國國內外開始出現輿論壓力，要求美國總統拜登向以色列施壓，結束近日流血衝突。有媒體分析指，拜登不但在聯合國被孤立，個人形象受損外，更可能影響民主黨明年美國中期選舉表現。

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英國媒體《衛報》分析指，拜登（Joe Biden）由於遲遲不肯就以巴衝突明確表態，使他或在聯合國安理會面臨被孤立，其捍衛多邊外交主義及人權的形象或因此受損。以巴雙方皆未有停火跡象，隨著未來衝突死亡人不斷上升，拜登國內外需面對的輿論壓力只會愈來愈重。

著名美國民調機構皮尤研究中心（Pew Research Center）上周公布調查結果，發現只有40%猶太裔美國人，認同以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）領導有方。這一比例更在青年人中跌至32%。而且，只有34%受訪者強烈反對制裁以色列。不少猶太裔民主黨人呼籲拜登，採取行動停止支援以色列，避免造成更多流血衝突。

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但分析認為，若拜登調整對以色列外交政策，或會造成民主黨分裂局面。拜登成功當選總統，民主黨進步派可謂功不可沒。拜登上任後一直和進步派黨友保持良好關係，如和相關議員協商政策等。但著名民主黨進步派眾議員奧卡西奧-科爾特斯（Alexandria Ocasio-Cortez，簡稱AOC） 近日已就拜登強調以色列有權自衛的言論，作出多番批評。AOC上周六（15日）在社交平台Twitter上直接質疑，是否還能相信拜登會爭取人權。

拜登若調整政策，黨外壓力或許更大。美國前總統特朗普（Donald Trump）任內多番表態支持以色列，時任副總統彭斯（Mike Pence）及前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）更是造就美國近年親以色列政策方向重要人物，令對以色列政策成為黨派問題。兩人同屬基督教福音派分子，在美國多個紅州及搖擺州份有不可忽視影響力，將影響民主黨明年中期選舉時在這些州份的勝算，左右國會多數黨的走向。

另外，拜登過去從政生涯中亦多次表態支持以色列，曾自稱「以色列最好的天主教朋友」（Israel’s best Catholic friend），早於1981年便支持以色列轟炸伊朗的一座疑似核反應堆。眾多分析師認為，拜登多年外交立場難以改變。但美國中東計劃智庫成員萊維斯（Daniel Levy）表示，現在為美國對以色列政策下結論尚為時過早，隨著局勢轉變，拜登政府態度亦會出現變化，只是未知轉變的速度。

責任編輯：李俊儀