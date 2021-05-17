  • 31°C
香港時間 : 2021517日 (一) 18:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

拜登內外受壓 美國猶太裔促結束流血衝突

環球社會熱點 18:23 2021/05/17

分享：

以色列向來是美國中東外交政策主要盟友之一，惟以巴衝突持續升級，美國國內外開始出現輿論壓力，要求美國總統拜登向以色列施壓，結束近日流血衝突。有媒體分析指，拜登不但在聯合國被孤立，個人形象受損外，更可能影響民主黨明年美國中期選舉表現。

以色列轟炸加沙軍事設施 稱誤毀民居釀42平民亡 【下一頁】

英國媒體《衛報》分析指，拜登（Joe Biden）由於遲遲不肯就以巴衝突明確表態，使他或在聯合國安理會面臨被孤立，其捍衛多邊外交主義及人權的形象或因此受損。以巴雙方皆未有停火跡象，隨著未來衝突死亡人不斷上升，拜登國內外需面對的輿論壓力只會愈來愈重。

著名美國民調機構皮尤研究中心（Pew Research Center）上周公布調查結果，發現只有40%猶太裔美國人，認同以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）領導有方。這一比例更在青年人中跌至32%。而且，只有34%受訪者強烈反對制裁以色列。不少猶太裔民主黨人呼籲拜登，採取行動停止支援以色列，避免造成更多流血衝突。

美國阻撓聯合國安理會開會  商討以巴衝突 【下一頁】

但分析認為，若拜登調整對以色列外交政策，或會造成民主黨分裂局面。拜登成功當選總統，民主黨進步派可謂功不可沒。拜登上任後一直和進步派黨友保持良好關係，如和相關議員協商政策等。但著名民主黨進步派眾議員奧卡西奧-科爾特斯（Alexandria Ocasio-Cortez，簡稱AOC） 近日已就拜登強調以色列有權自衛的言論，作出多番批評。AOC上周六（15日）在社交平台Twitter上直接質疑，是否還能相信拜登會爭取人權。

拜登若調整政策，黨外壓力或許更大。美國前總統特朗普（Donald Trump）任內多番表態支持以色列，時任副總統彭斯（Mike Pence）及前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）更是造就美國近年親以色列政策方向重要人物，令對以色列政策成為黨派問題。兩人同屬基督教福音派分子，在美國多個紅州及搖擺州份有不可忽視影響力，將影響民主黨明年中期選舉時在這些州份的勝算，左右國會多數黨的走向。

另外，拜登過去從政生涯中亦多次表態支持以色列，曾自稱「以色列最好的天主教朋友」（Israel’s best Catholic friend），早於1981年便支持以色列轟炸伊朗的一座疑似核反應堆。眾多分析師認為，拜登多年外交立場難以改變。但美國中東計劃智庫成員萊維斯（Daniel Levy）表示，現在為美國對以色列政策下結論尚為時過早，隨著局勢轉變，拜登政府態度亦會出現變化，只是未知轉變的速度。

責任編輯：李俊儀

相關文章

美國阻撓聯合國安理會開會 商討以巴衝突
2021/05/16
美國阻撓聯合國安理會開會 商討以巴衝突
以巴衝突至今181人死 以色列炸美聯社等傳媒大樓（有片多圖）（第二版）
2021/05/16
以巴衝突至今181人死 以色列炸美聯社等傳媒大樓（有片多圖）（第二版）
全球多地遊行聲援巴勒斯坦 促以色列停止空襲（多圖）
今日
全球多地遊行聲援巴勒斯坦 促以色列停止空襲（多圖）
以色列轟炸加沙軍事設施 稱誤毀民居釀42平民亡
今日
以色列轟炸加沙軍事設施 稱誤毀民居釀42平民亡
以色列猶太教堂看台突倒塌 最少2死近百傷（有片）
今日
以色列猶太教堂看台突倒塌 最少2死近百傷（有片）

你可能感興趣

美國阻撓聯合國安理會開會 商討以巴衝突
17:07 2021/05/16
美國阻撓聯合國安理會開會 商討以巴衝突
以巴衝突至今181人死 以色列炸美聯社等傳媒大樓（有片多圖）（第二版）
21:53 2021/05/16
以巴衝突至今181人死 以色列炸美聯社等傳媒大樓（有片多圖）（第二版）
全球多地遊行聲援巴勒斯坦 促以色列停止空襲（多圖）
今日 09:05
全球多地遊行聲援巴勒斯坦 促以色列停止空襲（多圖）
外交 人權 選舉 美國 以色列 制裁 拜登 聯合國 內塔尼亞胡 特朗普

下一篇文章

英國如期第3階段解封 印度變種病毒成爆疫隱患
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（05月17日 時間18:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（05月17日 時間18:00）
【輝瑞疫苗】BioNTech料須打第3針疫苗（第二版）
【輝瑞疫苗】BioNTech料須打第3針疫苗（第二版）
【印度疫情】富人逃難避疫 包機去英國索價過百萬
【印度疫情】富人逃難避疫 包機去英國索價過百萬
【旅遊氣泡】新加坡多9宗本土確診 有人打完兩劑都中招
【旅遊氣泡】新加坡多9宗本土確診 有人打完兩劑都中招
【英國王室】哈里威廉難破冰 因梅根一件事無做好？
【英國王室】哈里威廉難破冰 因梅根一件事無做好？
【新冠肺炎】出紅疹要小心 英國研究稱屬四大病徵
【新冠肺炎】出紅疹要小心 英國研究稱屬四大病徵