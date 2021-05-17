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【業績】同程藝龍首季由虧轉盈　平均月付費用戶按年增逾8成

股市 18:27 2021/05/17

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同程藝龍（00780）公佈首季業績，季內純利按年增長2.79倍。

同程藝龍 （00780） 公佈首季業績，季內由虧轉盈，錄得純利1.7億元，（人民幣，下同），2020年同期則錄得虧損5563.3萬元。經調整EBITDA按年增1.63倍至4.17億元，收入則按年增60.6%至16.1億元。

業務方面，集團首季業務穩定增長，總交易額按年增83%至333億元。季內國內間夜銷售按年增長45%，低線城市按年增長超過7成，國內機票銷量按年增長2成，汽車票銷量增長近1.5倍。

用戶人數方面，由於微信渠道流量穩定，季內平均月活躍用戶按年增57.8%至2.34億人，當中約83%平均月活躍用戶來自騰訊 （00700） 旗下平台。平均月付費用戶按年增84.5%至2730萬人，付費比率上升至11.7%。截至3月底止12個月，期內付費用戶為1.69億人，按年增12.9%。

展望未來，集團表示，基於全球疫情狀況，認為國外旅遊需求仍將承壓。不過集團亦指，中國政府實施多項防疫政策，令疫情得以遏止。國內旅遊業市場在今年3月開始顯著復蘇，釋放大量民眾旅遊需求，預料國內旅遊市場需求將進一步增長。集團亦表示，有信心可藉著現時市場地位、流量來源及運營能力等競爭優勢，繼續領先同行。

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編輯﹕賴奕羚

港股 同程藝龍（00780） 騰訊

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