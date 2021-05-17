【恒指季檢】恒指周五季檢 中金點名19隻股份 具潛在染藍機會

恒指本輪季檢於周五(21日)公布結果。 中金發表報告指，適值恒指早前發表改革諮詢結果，相信恒指會在今次季檢，出現四項系統優化。第一是指數擴容，鑑於恒指定下2022年中期目標，成分股由55隻增至80隻，並以100隻為最終目標，因次本次季檢開始會逐進步顯示路線圖。第二是個別行業代表性提高，中金預計科技、醫藥及消費的恒指覆蓋度會明顯上升，成為贏家。第三，由於上市時間要求縮短至3個月，新上市公司納入可能性增加。第四，由於恒指成分股設定了8%權重上限，大型龍頭股的恒指權重都會在本次季檢中調整。

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中金指出，多個關鍵指數優化措施尚未定下具體編節，然而根據成分股數目增加、上市歷史要求縮減以及行業代表性等因素考慮，估計多達19隻港股，有可能成為被納入恒指的潛在競爭者。

本輪恒指季檢潛在染藍股份一覽：

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該行又指，由於騰訊(00700)、友邦(01299)和滙豐(00005)目前的權重分別達9.8%，9.2%和8.3%，高於8%權重上限，因此有機會出現被動性的資金流出。

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