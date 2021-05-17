【新股IPO】 諾威健康科技申請香港上市 擬集資15億美元

亞太區最大的生物技術專業合約研究組織諾威健康科技（Novotech Health）來香港遞交上市申請，瑞銀及高盛成為聯席保薦人。有報道早前指出，公司預計上市集資15億美元，折合港幣近117億元，其目標估值則超過40億美元。

諾威健康科技成立於1997年，總部位於澳洲悉尼，主要從事生物科技研發，及專注於中小型製藥公司的臨床試驗需求。其客戶主要是來自北美、歐洲及亞太地區的生物技術公司及中小型製藥公司。其去年全年業績由虧轉盈，全年賺604.2萬美元，2019年則錄得近386萬美元虧損。

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按公司2020年收入計算，是亞太地區最大的，專注於生物技術的臨床合約研究組織。當中，澳洲及紐西蘭收入佔比達44.8%，大中華區達28.7%，韓國達18.2%，亞洲其他地區為8.3%。

據報，諾威健康科技計劃將集資所得的資金，用於加強臨床基礎設施、能力及資源，尋求策略性收購，償還銀團債務融資，以及一般企業用途。

另一方面，公司的股東包括美國私募基金TPG資本（Texas Pacific Group）、新加坡政府投資公司（GIC）負責管理的Gamnat Pte. Ltd，以及美國非營利性健康計劃供應商凱撒健康計劃醫療集團（Kaiser Permanente）均是諾威健康的股東，其三者在上市前的股份佔比分別為74.6%、7.76%以及2.59%。

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責任編輯:陳子謙