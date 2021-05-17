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【樓市現象】二手又旺過嘉湖周末錄6宗成交 上車客怕遲買更貴 即睇即534萬元購兩房

股樓投資 17:27 2021/05/17

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疫情持續反覆，鄰近本港的台灣及新加坡疫情惡化，但未阻本港買家置業的決心。市場也普遍認為未來中港兩地通關後，內地資金將湧入港樓，將令樓價再升。近日也有不少上車客極速入市個案，其中一名上車客日前即睇即還價，534萬元購入嘉湖山莊兩房單位。

【筍盤推介】 灣仔核心地段上車盤 唔使5分鐘行到港鐵站 單位連天台仲有靚裝修，詳見【下一頁

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中原地產高級區域營業經理馬斯力表示，一手旺熱氣氛帶動下，二手市場入市氣氛亦暢旺。嘉湖山莊在過去的周末共錄得6宗成交，當中分行促成賞湖居3座低層F室成交，實用面積449平方呎，兩房間隔，由於裝修企理，吸引一名上車客即睇即還價，叫價535萬元，業主象徵式減價1萬元，買家即爽快拍板以534萬元承接，折合實用呎價11,893元。

【樓市現象】買家趁通關前趕入市 十大屋苑周末錄28宗買賣 按周急增75%，詳見【下一頁

馬斯力表示，該上車客睇樓已數星期，眼見本月一二手樓市走勢凌厲，怕遲買更貴，遂加快入市。

原業主則於2011年6月以197萬元買入單位，持貨10年沽出單位，帳面大幅獲利337萬元或1.7倍。

【樓市現象】長情業主沽貨賺幅驚人 海麗花園業主持貨15年 單位升值逾5倍易手，詳見【下一頁


 

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記者：陳詠妍

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