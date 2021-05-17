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【疫市營商】疫下消費需求改變　AWS 3招建議抓緊商機

商業 18:00 2021/05/17

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新冠肺炎疫情改變了市民的消費模式和需求，Amazon Web Services﹙AWS﹚全球零售產業業務開發負責人Tom Litchford指，消費者較以往追求個人化服務及無縫消費體驗，要把握疫下商機須從三方面入手。

1. 分析及預測顧客需求
羅兵咸永道（PwC）早前公布報告，發現超過一半的受訪港人預期在服裝鞋履、健康及化妝品，以及運動用品等的支出將減少或維持不變。有45%及36% 的受訪港人表示，將增加於日常用品及「在家娛樂」的支出。

【消費優惠】品牌優惠停不了　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）

Tom Litchford提醒，主攻日常必需品的零售商，可透過人工智能及機器學習，了解消費者需求及偏好，從而為顧客提供個人化及優惠的產品。例如：韓國樂天超市透過其提供的機器學習服務，推出廣泛個人化體驗的應用程式。受推薦商品的接受度增加了5倍，客戶從未購買過的產品銷售量增加了40%，提高了每個月收入。

【芯片短缺】芯片庫存不足　現代汽車及起亞汽車生產線被迫暫停

2. 線上線下並行
為顧客提供無縫消費體驗，即時下單購買、查閱產品資訊、定時收到產品推薦等，將會提高了消費者對線下購物的期望。Tom Litchford以Nike為例，結合線上及線下的銷售模式，讓顧客在網上購買後於門市取貨（Buy Online， Pickup In Store， BOPIS﹚。顧客只需透過電子條碼就可在門市的儲物櫃取貨，減少與他人接觸的風險，會更安心購物。

【端午節銷情】恆香老餅家推新口味及網售　料端午糉銷售逆市增3成

3. 分析掌握消費者習慣
疫情漸趨穩定後，消費者開始重返實體店購物。利用電腦視覺（Computer Vision）等系統識別演算法，即時分析店內閉路電視影片。並提供多項數據，如人流分布及顧客類型等，讓商戶能更有效掌握分店情況，改善營銷策略，提高生意額。

【Tesla】Tesla車輛被爆剎車系統故障　官方查證系統未有任何異常

責任編輯：馬意文

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