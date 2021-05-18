【泰國疫情】監獄群組致確診暴增 當局擬釋放5萬囚犯抗疫（第二版）

泰國政府早已計劃放寬部分地區防疫措施，幫助復甦當地經濟。但泰國新冠肺炎疫情反彈，單日新增近萬宗新冠肺炎確診，創當地單日紀錄新高。所有新增新冠肺炎個案中，70%來自監獄群組，使泰國累積錄得逾11萬人確診。

（第二版更新泰國擬釋放大量囚犯）

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泰國周一（17日）宣布，單日新增9,635宗新冠肺炎確診，創該國單日紀錄新高，比之前的紀錄高出近1倍。主因是泰國監獄出現大規模爆發，有6,853宗來自監獄群組。

泰國當局承認，監獄內有數名犯人為「播毒」源頭，導致大批囚犯在擠滿環境下染疫，疫情在監獄內持續蔓延。

泰國政府指出，8個監獄的24,537名囚犯中，有接近一半人在新冠病毒檢測呈陽性反應。其中位於清邁的監獄，新冠肺炎疫情最為嚴重，有61%囚犯確診新冠肺炎。

泰國周二（18日）宣布，新增2473宗確診，囚犯佔680人，死亡個案更創下35宗新高。由於監獄的感染群組持續擴大，當局考慮釋放多達5萬名犯人，避免監獄過於擠迫而加劇疫情。

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懲教部門官員指，雖然已強制要求囚犯全天候戴口罩，但在洗澡及食飯期間，仍無可避免與他人接觸。部門已為囚犯額外採購1.2萬劑新冠疫苗，亦安排新囚犯隔離檢疫期延長至21日，並加強檢測工作。

責任編輯：郭麗明