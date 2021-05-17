【大行點睇】金斯瑞生物科技引入高瓴資本 摩通指有助提振投資情緒

金斯瑞生物科技（01548）上周五（14日）公布，引入高瓴資本為主要股東，復牌後股價即破頂，今日（17日）股價再創新高，收報24.4元，升2.1%，成交金額5.2億元。摩根大通發表研究報告指，高瓴入股後，相信可消除對金斯瑞涉反走私調查的憂慮，有望改善投資者情緒。

【大行報告】瑞銀料內地材料板塊強勢頭難以持續 一舉降中鋁及江銅至「沽售」評級【見下頁】

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摩通認為，金斯瑞核心業務在2021至2023財年間可產生約30.5%的年均複合增長，對比過去3年為32.4%。該行又指，旗下CAR-T療法西達基奧侖賽（cilta-cel）的申請獲批為短期催化劑，料利好股價，因此重申予其「增持」評級，目標價上調30%，由23元升至30元。

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記者：郭秀慧