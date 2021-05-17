  • 31°C
香港時間 : 2021517日 (一) 18:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行點睇】金斯瑞生物科技引入高瓴資本 摩通指有助提振投資情緒

股樓投資 17:18 2021/05/17

分享：

金斯瑞生物科技（01548）上周五（14日）公布，引入高瓴資本為主要股東，復牌後股價即破頂，今日（17日）股價再創新高，收報24.4元，升2.1%，成交金額5.2億元。摩根大通發表研究報告指，高瓴入股後，相信可消除對金斯瑞涉反走私調查的憂慮，有望改善投資者情緒。

【大行報告】瑞銀料內地材料板塊強勢頭難以持續 一舉降中鋁及江銅至「沽售」評級【見下頁

    點擊圖片放大
    +9
    +8

摩通認為，金斯瑞核心業務在2021至2023財年間可產生約30.5%的年均複合增長，對比過去3年為32.4%。該行又指，旗下CAR-T療法西達基奧侖賽（cilta-cel）的申請獲批為短期催化劑，料利好股價，因此重申予其「增持」評級，目標價上調30%，由23元升至30元。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧

增持 復牌 生物科技 經濟 目標價 成交 金斯瑞生物科技（01548） 大行報告
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【室內設計】80後美劇迷夫婦 50萬裝修上車盤　浴室大膽用藍配白　享邊浸浴邊飲咖啡
【室內設計】80後美劇迷夫婦 50萬裝修上車盤　浴室大膽用藍配白　享邊浸浴邊飲咖啡
【報稅2020】夫婦報稅留意　合併評稅唔一定更着數
【報稅2020】夫婦報稅留意　合併評稅唔一定更着數
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【樓市熱話】一家四口住380呎公屋妻想換私樓　丈夫不滿70歲才供完樓　嘆：人生還有甚麼意義？
【樓市熱話】一家四口住380呎公屋妻想換私樓　丈夫不滿70歲才供完樓　嘆：人生還有甚麼意義？