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【電動車】寧德時代升近4% 花費6.73億元人民幣訂購電池製造新設備

股市 17:17 2021/05/17

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寧德時代升近4% 花費6.73億元人民幣訂購新設備

受綠色經濟發展推動，電動汽車成為行業新勢頭。由港人曾毓群創立的電動汽車電池生產商寧德時代（深：300750），近日再度擴大產能，花費6.73億元（人民幣，下同），訂購生產電池的設備。

寧德時代昨日升近4%，收報373.18元，成交71.72億。

寧德時代旗下子公司，近日與激光智能裝備公司海目星簽署高速激光製片機訂單，訂單合計金額大6.73億元。當中，高速激光製片機訂單總額達5.82億元，其他動力電池激光及自動化設備訂單總額達9090.85萬元。

據悉，高速激光製片機，主要應用於鋰電池生產線中，鋰電池極耳切割工序，在鋰電池極片兩側的金屬箔材上切割極耳。而包括頂蓋預焊滿焊一體機、電芯乾燥線等其他設備，主要用於中段電芯裝配及電芯乾燥。

寧德時代是電動車製造商Tesla（美：TSLA）的零件供應商，去年為電動車供應磷酸鐵鋰電池。早前亦有市傳，蘋果（美：APPL）向寧德時代要求提供三元鋰電池樣本，以測試Apple Car。

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記者：梁安琪

港股 經濟 新經濟股 電動車 汽車 寧德時代（深：300750） 新經濟 Tesla Apple

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