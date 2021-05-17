【轉工抉擇】台灣輕鬆工作月薪5萬 VS 香港工作月薪9萬日夜加班 網民：台灣做大爺好過

無論到了哪個年齡層，做到哪個高職位都好，總有些時候會對自己的人生迷茫，尤其是轉工抉擇。近日有網民於網上討論區發文詢問，選哪一份工作更好。

第一份工作的條件：

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第二份工作的條件：

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有人覺得在台灣有50K港幣已經能過上大爺生活，而且生活素質和在香港賺90K一樣。但台灣是一個工作生活平衡的地方，而香港是世界聞名的加班城市，怎麼想也是台灣好！雖然如此，台灣的生活素質和香港差天共地，是無法比較的。

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不過，要到一個全新的地方生活也不容易。人生路不熟，和香港也差很遠的地方，樓主應該思考自己能不能適應。

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責任編輯：張瑋婷