▲ 【阿里騰訊有份】GoJek、Tokopedia合併成東南亞另一科網巨頭 股東涉軟銀、李澤楷等

中美科技股生態漸見成熟，科技巨企、科網投資者近年積極投資東南亞，印尼網召車企業GoJek、電商平台Tokopedia正式宣布合併，成立控股公司GoTo，背後投資者涉及投資者包括阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、軟銀集團、Google以至香港商人李澤楷，預料成為東南亞繼網司車起家的Grab、電商Shopee母企SEA，另一主要科網巨企。

Gojek、Tokopedia合併成GoTo後業務從網召車、金融科技、網上購物至速遞業務都有覆蓋，Gojek 股東將持有GoTo 58%股權，其餘42%股權就由Tokopedia 股東持有。GoTo表明有意考慮上市，雙方討論併購期間估值約180億美元，外電引述消息指，雙方會以350億美元至400億美元的目標估值爭取上市，會考慮在雅加達和美國上市。

GoTo在聲明公開營運數據，目前有逾1100萬個商戶夥伴、逾1億個月活躍用戶，去年總交易金額達220億美元、交易宗數逾18億，整個生態系統相當於印尼GDP 2%。

兩家公司股東名單包括多家內地、美國科網企業，如阿里巴巴、騰訊、Google 、京東 （09618） 、facebook、PayPal、淡馬錫、紅杉資本等，李澤楷也是Tokopedia的少數股權投資者之一。

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編輯：麥德銘