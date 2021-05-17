【消費優惠】YOHO MALL年度MEGA SALE低至3折　全新網店早鳥預購低至49折

▲ YOHO MALL即日起至6月30日，舉行年度MEGA SALE，大量熱賣貨品低至3 折。（YOHO MALL提供圖片）

YOHO MALL即日起至6月30日，舉行年度MEGA SALE，推線上線下連環購物優惠。今年新增的「YOHO JETSO 網」將於5月27日正式上線，早鳥預購電子禮券低至49 折。商場內商戶亦推出大量熱賣貨品低至3折。

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為慶祝「YOHO JETSO 網」面世，顧客可以7折搶購55個星級品牌的電子購物禮券，首300 名成功在網站購買禮券的顧客可自動獲全單額外7折的早鳥折扣，合共低至49折。禮券將於5月27日（星期四）中午12時起在「YOHO JETSO 網」開售。參與品牌涵蓋美妝、時尚服飾及飾品、運動服裝、童裝及嬰兒用品等。

商場超過300個商戶推出低至約3折的優惠，涵蓋美妝、時尚服飾及飾品及影音家電等，其中，Joy & Peace 精選鞋履低至 28 折，而 Glycel 產品買滿$1,288 即送價值$1,528「泉淨燕窩再生套裝」。此外，YOHO MALL送出總值逾60萬元贈券，顧客只要消費達指定金額，即可獲贈高達$1,100贈券，頭3位購物王再賞1萬元豐澤禮券。

▲ 大量折扣貨品。（YOHO MALL提供圖片）

為了滿足爸媽及運動達人的需要，商場首推「童樂購物禮包」及「動樂購物禮包」於「YOHO JETSO網」限量發售，禮包包含MY CINEMA YOHO MALL 電影戲票贈券，並附送商場內運動或兒童專區之購物禮券，顧客可以相當於5 折入手。

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責任編輯：朱悅瀅