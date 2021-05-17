深交所：新入市投資者平均年齡降至30.4歲　賺錢投資者更注重閱讀研報

深交所發表2020年個人投資者狀況調查，顯示新入市投資者平均年齡為30.4歲，較2019年降低0.5歲。有趣的是，帳戶資產量較高的投資者，對長期價值投資理念接受度更高：證券賬戶資產量50萬元以上的投資者中，32.8%接受長期價值投資理念，相較50萬元以下的中小投資者高2.4個百分點。

調查共收到27,667份有效答卷，投資者通過股票、公募基金等進行財富管理的需求顯著增加，投資者證券賬戶平均資產量59.7萬元，較2019年增加5萬元，達到歷年調查最高水平；投資公募基金的投資者佔比67.1%，大幅增加21.3個百分點。

賺錢投資者更注重閱讀研究報告

此外，調查又顯示，盈利投資者更認同長期價值投資理念，35.7%的盈利投資者認為自己屬於長期價值投資風格，較虧損投資者高7.5個百分點。盈利投資者在短線交易、處置效應、輕信傳言、不使用止損策略等非理性投資行為方面的佔比相較虧損投資者分別低12.4、6.9、6.8和6個百分點。

盈利投資者更注重「閱讀金融機構的研究報告」、「閱讀上市公司的招股書、定期報告、臨時公告等披露信息」，佔比分別高出虧損投資者11.3和7.4個百分點。

相關文章：景順趙耀庭：中國家庭消費可能有猶豫 中國股票風險回報狀況有吸引力

相關文章：【神準策略師】瑞信邵志銘： 目前只是牛市的健康回調 首關看26900點

編輯：區嘉俊