  • 31°C
香港時間 : 2021517日 (一) 18:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【樓市現象】一次過交半年租　本來可安居　怎料業主撻租轉賣！

股樓投資 17:28 2021/05/17

分享：

樓市持續旺，各區也錄高價成交，有買家趁機沽貨套現。及至近期，有單位原已租出，而租客亦一次過交半年租金，本以為可以安定下來，但業主最後竟敢撻租轉賣，令租客大失預算。 

香港置業吳仁傑說，土瓜灣迎豐低層A室，實用面積約263平方呎，連255平方呎平台，向東南，望樓景，一房間隔，原本已經租出，租客更願一次過付半年租金，月租1.35萬元，惟單位近期獲外區買家接洽，故業主決定趁好價沽貨，不惜撻租轉賣，終以約585萬元賣出單位。代理指，業主需賠償13,500元訂金予客，另再賠13,500元佣金。

延伸閱讀

    點擊圖片放大
    +8
    +7

據了解，買家為父女，心儀物業景觀開揚兼設平台，睇樓兩次，即拍板入市。資料顯示，原業主於2016年9月，以約513.6萬元購入上述單位，現帳面賺約71.4萬元，物業期內升值約14%。 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 黃卓賢

二手市場 迎豐 香港置業 土瓜灣

上一篇文章

【網民熱話】家中小康 要什麼都有 家用給多少才好？ 網民：請飲茶仲開心

下一篇文章

【樓市現象】二手又旺過嘉湖周末錄6宗成交 上車客怕遲買更貴 即睇即534萬元購兩房
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【室內設計】80後美劇迷夫婦 50萬裝修上車盤　浴室大膽用藍配白　享邊浸浴邊飲咖啡
【室內設計】80後美劇迷夫婦 50萬裝修上車盤　浴室大膽用藍配白　享邊浸浴邊飲咖啡
【報稅2020】夫婦報稅留意　合併評稅唔一定更着數
【報稅2020】夫婦報稅留意　合併評稅唔一定更着數
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【樓市熱話】一家四口住380呎公屋妻想換私樓　丈夫不滿70歲才供完樓　嘆：人生還有甚麼意義？
【樓市熱話】一家四口住380呎公屋妻想換私樓　丈夫不滿70歲才供完樓　嘆：人生還有甚麼意義？