【樓市現象】一次過交半年租　本來可安居　怎料業主撻租轉賣！

樓市持續旺，各區也錄高價成交，有買家趁機沽貨套現。及至近期，有單位原已租出，而租客亦一次過交半年租金，本以為可以安定下來，但業主最後竟敢撻租轉賣，令租客大失預算。

香港置業吳仁傑說，土瓜灣迎豐低層A室，實用面積約263平方呎，連255平方呎平台，向東南，望樓景，一房間隔，原本已經租出，租客更願一次過付半年租金，月租1.35萬元，惟單位近期獲外區買家接洽，故業主決定趁好價沽貨，不惜撻租轉賣，終以約585萬元賣出單位。代理指，業主需賠償13,500元訂金予客，另再賠13,500元佣金。

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據了解，買家為父女，心儀物業景觀開揚兼設平台，睇樓兩次，即拍板入市。資料顯示，原業主於2016年9月，以約513.6萬元購入上述單位，現帳面賺約71.4萬元，物業期內升值約14%。

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