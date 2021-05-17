【ET講股通】梁耀康︰殘股反彈 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容）

恒指全日收報28194點，升166點，大市總成交1,456億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，殘股反彈，包括新經濟股、消費相關股。上證指數突破橫行區阻力，要留意A股對港股的重要性，近期明顯超過美股。

港股方面，周三佛誕假期、京東 （09618） 放榜，周四騰訊 （00700） 放榜，更重要的是周五恒指公布季檢結果，勢增加成分股數目。

憧憬A股造好 帶動港股突破

恒指即市高見28268點，仍未企穩28300點，暫未重返強勢。殘股反彈，美團 （03690） 升4.2%至254.2元，明源雲 （00909） 升6.4%至38元，思摩爾 （06969） 升8.1%至55.55元，比亞迪 （01211） 升6.3%至152.9元，長城汽車 （02333） 升7.4%至18.98元。

體育用品股、航運股、資源股亦有一定留意價值，當中以前兩者值博率較高。

總括而言，港股格局未有大變化，未見明顯方向，憧憬A股造好，可為港股帶來一定動力。

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