【業績發布】連續6年虧損！香港迪士尼去年淨虧損26.6億 收入跌逾70%至14.4億

香港迪士尼樂園今日（17日）發布2020財政年度業績報告，全年收入為14.4億元，較年大跌70%，凈虧損為26.6億元，連續6年出現虧損；而去年入場人數為170萬，按年下跌逾7成。

迪士尼指，本地客並不足以彌補海外訪客的顯著下跌，加上受限於限聚令等防疫措施，可容許的入場人數有限，故去年整體入場人次大跌；另外，人均消費亦按年減少18%，惟受惠於酒店餐飲及商品消費增長，酒店房均消費則上升22%，酒店入住率按年下跌59個百分點至15%。

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樂園解釋，過去一年受疫情打擊，全球旅遊業面對史無前例的不明朗情況和重重挑戰，當中主題樂園在整個財政年度中有約60%的日子需關閉，酒店亦只能維持有限度服務，基於這些不利條件，樂園業績亦受挫。而自今年2月19日重新開園以來，本地客人反應正面，入場人次持續回升，樂園年票會員人數增加8%，創下自2011財政年度推出以來的歷史新高。

自2005年開幕以來，樂園已累計接待超過8,500萬人次，而其平均聘用超過5,300名全職及1,800兼職演藝人，香港迪士尼樂園度假區行政總裁莫偉庭指，暫時並無意作出任何裁員的計劃。

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責任編輯：潘曉豐