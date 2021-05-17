▲ 【國泰危機】國泰航空重整地勤職級「5變4」、有員工指被降級 國泰：增有能力同事晉升機會

國泰航空 （00293） 在疫情營運陷困境，近月屢調整人手架構，最新公布機場地勤團隊架構重組方案，國泰機場地勤職級由5級縮至4級，主要涉及中層兩個職級Supervisor（主管）、Service Leader（服務領隊）合併成「Service Excellence Lead」，國泰在內部信解釋主要考慮職能重疊情況。有國泰員工向本地傳媒指，更改架構後有員工職級被降。

國泰航空回應查詢時稱，全新架構將於2021年9月1日生效，形容：「國泰航空為香港國際機場團隊重整架構，以靈活應對迅速演化的顧客行為習慣，及與機場廣泛使用新科技與時並進」。國泰表示，新架構下各崗位及相關職責更加清晰，加強資源調配的靈活度，更聚焦讓前線領導團隊發揮所長。

國泰航空聲稱，新架構為表現出色及有能力承擔更多職責的同事，提供更多晉升及事業發展機會。

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編輯：麥德銘