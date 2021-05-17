  • 31°C
香港時間 : 2021517日 (一) 17:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【國泰危機】國泰航空重整地勤職級「5變4」、有員工指被降級　國泰：增有能力同事晉升機會

股市 16:46 2021/05/17

分享：

【國泰危機】國泰航空重整地勤職級「5變4」、有員工指被降級　國泰：增有能力同事晉升機會

國泰航空 （00293） 在疫情營運陷困境，近月屢調整人手架構，最新公布機場地勤團隊架構重組方案，國泰機場地勤職級由5級縮至4級，主要涉及中層兩個職級Supervisor（主管）、Service Leader（服務領隊）合併成「Service Excellence Lead」，國泰在內部信解釋主要考慮職能重疊情況。有國泰員工向本地傳媒指，更改架構後有員工職級被降。

國泰航空回應查詢時稱，全新架構將於2021年9月1日生效，形容：「國泰航空為香港國際機場團隊重整架構，以靈活應對迅速演化的顧客行為習慣，及與機場廣泛使用新科技與時並進」。國泰表示，新架構下各崗位及相關職責更加清晰，加強資源調配的靈活度，更聚焦讓前線領導團隊發揮所長。

國泰航空聲稱，新架構為表現出色及有能力承擔更多職責的同事，提供更多晉升及事業發展機會。

相關文章：

【旅遊氣泡】香港新加坡「航空旅遊氣泡」二次延後　國泰航空：可全額退款

【國泰危機】國泰航空再推自願離職計劃　國泰：短中期內無明顯改善、考慮員工要求

國泰航空：8成駐港機師、4成機艙服務員已打或預約疫苗　同日傳關閉法蘭克福機師外站

【航空告急】國泰航空傳關澳、紐機師基地　國泰：關閉外站僅建議、正展開諮詢

編輯：麥德銘

港股 航空 疫情 香港國際機場 機場 國泰航空（00293） 國泰航空

上一篇文章

【華為手機】華為傳與Leica分手、P50系列手機或成告別作　小米、榮耀、Sharp有機成新合作對象

下一篇文章

【異動股】壹傳媒停牌　毛記葵涌炒高曾升逾1倍、萬華媒體升逾9%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【Package劉】劉鳴煒新歡Joyce　竟是4年前節目轉軚「港女」
【Package劉】劉鳴煒新歡Joyce　竟是4年前節目轉軚「港女」
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【狗狗幣】Dogecoin幕後最大莊家藏馬斯克「生日密碼」　馬斯克：切記審慎投資（第三版）
【狗狗幣】Dogecoin幕後最大莊家藏馬斯克「生日密碼」　馬斯克：切記審慎投資（第三版）
【新股IPO】順豐房託2191今起招股入場費5212元　預期股息率至6厘（第二版）
【新股IPO】順豐房託2191今起招股入場費5212元　預期股息率至6厘（第二版）
【新股IPO】京東物流傳下周一啟動招股 估值2730億元 第3家京東系港股值不值得認購？
【新股IPO】京東物流傳下周一啟動招股 估值2730億元 第3家京東系港股值不值得認購？
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）