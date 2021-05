【經濟前景】港大經管學院辦研討會 各界探討本港經濟未來發展

港大經管學院聯同香港經濟及商業策略研究所,日前(14日)舉辦「香港經濟前景展望」研討會 (Conference on the Future of Hong Kong Economy) ,探討一系列與經濟發展及政策相關的議題。

▲ 港大首席副校長、經濟學講座教授、黃乾亨黃英豪基金政治經濟學教授、香港經濟及商業策略研究所總監王于漸教授致歡迎辭。

港大首席副校長、經濟學講座教授王于漸致歡迎辭時提到,本港目前面對的經濟困境,他盼研討會齊集學者、政府官員、商界及社福界領袖探討重要政策議題,就促進本地經濟復甦方面互相交流分享。

▲ 2018年諾貝爾經濟學獎得主Paul Romer教授以視像形式參與研討會。

▲ 財政司司長陳茂波。

研討會邀請2018年諾貝爾經濟學獎得主及紐約大學經濟學教授Paul Romer、財政司司長陳茂波及超過20位公營機構與商界的專家領袖參與,討論在現時全球經濟衰退環境下,促進本地經濟穩定發展的可行方案。陳茂波在會上致辭時指出,「十四五規劃」為香港帶來龐大的機遇,然而環球趨勢包括地緣政治緊張、氣候變化加劇及近來疫情等亦帶來重大的挑戰。因此,找出影響香港經濟發展及競爭力的障礙,例如土地供應及人力資源等,並採取可行的應對方案尤其重要。

▲ 港大經管學院經濟學教授鄧希煒、商務及經濟發展局局長邱騰華、前商經局局長馬時亨、香港美國商會會長Tara Joseph及港大經管學院經濟學講座教授孫永泉。(左至右)

在討論香港經濟結構重整環節時,香港美國商會會長Tara Joseph就坦言,香港的優勢在於稅務簡易、低稅制,鄰近中國及東南亞國家等,同時國際投資者認為香港有法治精神,會遵守合約精神。她又提到香港有金管局、證監會等一流的監管機構;國際媒體可自由採訪,資訊透明流動,也是吸引外地投資者來港的因素之一。但她指出現時香港環境有變,外地投資者或對香港社會透明度有所質疑,對此她回應指,政府要從「人性」的角度,吸引外地投資者來港,並非單純講求基建、機遇等硬性條件。

商經局局長邱騰華亦有出席研討會,他認為香港不能自我掣肘,除了是金融城市,也可以是「金融科技」城市。對於有不少外資公司撤離香港,邱騰華表示現仍有逾9000家企業以香港作為總部或常駐地,就此可講「依然強勢」。

前商經局局長馬時亨指,紐約、倫敦兩地就金融經濟方式有不少改善措施,他認為香港對此可借鏡。美國在過去2年成立不少SPAC,在美國有很好的成效,誕生了有不少IPO。他強調SPAC是種創新,而這種創新精神可令香港成為更好的國際金融城市。他表示雖然在港成立SPAC有一定風險,但同時有解決方法,從中更透露,近日他受邀提供意見,已去信予特首林鄭月娥,提議港府成立資產財富管理學院,與不同的大學合作,栽培金融界人才。

▲ 新鴻基執董郭基煇、金融學院行政總裁郭國全、香港經濟及商業策略研究所總監王于漸、團結香港基金副總幹事兼政策研究院主管黃元山及港大經管學院經濟學副教授程騰歡。(左至右)

關於香港土地及房屋問題,新地執行董事郭基煇提出了香港住宅地少、房屋落成量落後等問題,指出港府應要成為主導角色,多管齊下增加供應;考慮發展及環保可達至平衡,政府應要釋放自然保育區的發展潛力。王于漸則直言,要改善香港房屋問題非3、5年之事,他坦言「只做中、長期即係等於無得救」,要改善房屋問題就短期而言也有方案,他指出只要改變公屋、居屋的居住制度、放寬相關居住條款,就是最立竿見影的房屋政策。

責任編輯:陳楚琨