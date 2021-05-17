【經濟前景】港大經管學院辦研討會 各界探討本港經濟未來發展

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港大經管學院聯同香港經濟及商業策略研究所，日前（14日）舉辦「香港經濟前景展望」研討會 (Conference on the Future of Hong Kong Economy) ，探討一系列與經濟發展及政策相關的議題。
港大首席副校長、經濟學講座教授王于漸致歡迎辭時提到，本港目前面對的經濟困境，他盼研討會齊集學者、政府官員、商界及社福界領袖探討重要政策議題，就促進本地經濟復甦方面互相交流分享。
研討會邀請2018年諾貝爾經濟學獎得主及紐約大學經濟學教授Paul Romer、財政司司長陳茂波及超過20位公營機構與商界的專家領袖參與，討論在現時全球經濟衰退環境下，促進本地經濟穩定發展的可行方案。陳茂波在會上致辭時指出，「十四五規劃」為香港帶來龐大的機遇，然而環球趨勢包括地緣政治緊張、氣候變化加劇及近來疫情等亦帶來重大的挑戰。因此，找出影響香港經濟發展及競爭力的障礙，例如土地供應及人力資源等，並採取可行的應對方案尤其重要。
在討論香港經濟結構重整環節時，香港美國商會會長Tara Joseph就坦言，香港的優勢在於稅務簡易、低稅制，鄰近中國及東南亞國家等，同時國際投資者認為香港有法治精神，會遵守合約精神。她又提到香港有金管局、證監會等一流的監管機構；國際媒體可自由採訪，資訊透明流動，也是吸引外地投資者來港的因素之一。但她指出現時香港環境有變，外地投資者或對香港社會透明度有所質疑，對此她回應指，政府要從「人性」的角度，吸引外地投資者來港，並非單純講求基建、機遇等硬性條件。
商經局局長邱騰華亦有出席研討會，他認為香港不能自我掣肘，除了是金融城市，也可以是「金融科技」城市。對於有不少外資公司撤離香港，邱騰華表示現仍有逾9000家企業以香港作為總部或常駐地，就此可講「依然強勢」。
前商經局局長馬時亨指，紐約、倫敦兩地就金融經濟方式有不少改善措施，他認為香港對此可借鏡。美國在過去2年成立不少SPAC，在美國有很好的成效，誕生了有不少IPO。他強調SPAC是種創新，而這種創新精神可令香港成為更好的國際金融城市。他表示雖然在港成立SPAC有一定風險，但同時有解決方法，從中更透露，近日他受邀提供意見，已去信予特首林鄭月娥，提議港府成立資產財富管理學院，與不同的大學合作，栽培金融界人才。
關於香港土地及房屋問題，新地執行董事郭基煇提出了香港住宅地少、房屋落成量落後等問題，指出港府應要成為主導角色，多管齊下增加供應；考慮發展及環保可達至平衡，政府應要釋放自然保育區的發展潛力。王于漸則直言，要改善香港房屋問題非3、5年之事，他坦言「只做中、長期即係等於無得救」，要改善房屋問題就短期而言也有方案，他指出只要改變公屋、居屋的居住制度、放寬相關居住條款，就是最立竿見影的房屋政策。
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責任編輯：陳楚琨