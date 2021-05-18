【業績前瞻】百度首季業績今日放榜 一文看清券商如何預測

▲ 百度首季業績周二放榜 一文看清券商如何預測

百度 （09888） 將於今日公布首季業績，本報綜合多間大行預測數據，百度集團首季的經調整淨利潤介乎30.59億至38.72億元（人民幣，下同），對比去年同期的30.82億元，按年變幅介乎-0.7%至25.6%。

百度首季度營收預測則介乎267.75億至275.21億元，對比去年同期的225.45億元，增長18.8%至22.1%。

大行預測百度首季業績詳情













摩通：雲業務成新增長動力

摩根大通指出，百度的雲業務將會是新的增長動力，預計今年雲業務收入按年能夠大增60%，不過，因雲業務及其他投入亦在進一步加大，因此預期集團的利潤情況將會受壓。

瑞信：MAU回暖 反映網上交易、健康問診等服務使用度提高

瑞信預計，百度在線廣告業務在今年將會有15%的增長，當中，中小企業的廣告需求預期將繼續復甦。而百度今年3月份的月活躍用戶（MAU）達5.58億，超過75%的用戶登錄，相信用戶並不只是在百度中搜索信息，而是會透過百度完成網上交易，或諮詢醫生意見。

瑞銀：雲業務收入在未來幾個季度將加速增長

瑞銀表示，百度現時的股價表現，只反映核心搜索業務及廣告業務的復甦，相信雲業務以及造車的發展，將會成為百度今年的催化劑。當中，瑞銀預期，百度的雲業務收入，在未來幾個季度將會加速增長，造車方面亦有最新進展，旗下Apollo平台年內將會擴展L4自動駕駛測試至20個城市，累計測試里程亦將較去年增加三分之二。

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記者：梁安琪