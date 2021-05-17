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【比亞迪 1211】完成生產第100萬輛新能源汽車 比亞迪一度升逾8%

股樓投資 16:42 2021/05/17

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比亞迪（01211）於官方微博表示，旗下第100萬輛新能源汽車將於周三（19日）下綫，共用了13年時間完成100萬輛車生產。比亞迪今日股價表現有突破，一度升8.3%，高見155.7元，至收市仍升6.3%，報152.9元，成交金額20.5億元。

比亞迪首款新能源汽車於2008年推出，可說是帶領中國汽車行業開啟新能源車市場先鋒，其新能源汽車銷量於中國連續8年排名第一。比亞迪早前亦公布4月份銷售數據，合計銷售汽車45,234輛，較去年同期31,809輛顯著增長42.2%；1月至4月銷售汽車14.9萬輛，按年增加60.5%；新能源汽車方面，4月生產27,115輛，銷售25,662輛，分別按年增長110%和97.5%。

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記者：郭秀慧

比亞迪股份（01211） 汽車 新能源汽車銷量 新能源 經濟 成交 銷售 行業 中國 微博

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