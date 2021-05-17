【比亞迪 1211】完成生產第100萬輛新能源汽車 比亞迪一度升逾8%

比亞迪（01211）於官方微博表示，旗下第100萬輛新能源汽車將於周三（19日）下綫，共用了13年時間完成100萬輛車生產。比亞迪今日股價表現有突破，一度升8.3%，高見155.7元，至收市仍升6.3%，報152.9元，成交金額20.5億元。

比亞迪首款新能源汽車於2008年推出，可說是帶領中國汽車行業開啟新能源車市場先鋒，其新能源汽車銷量於中國連續8年排名第一。比亞迪早前亦公布4月份銷售數據，合計銷售汽車45,234輛，較去年同期31,809輛顯著增長42.2%；1月至4月銷售汽車14.9萬輛，按年增加60.5%；新能源汽車方面，4月生產27,115輛，銷售25,662輛，分別按年增長110%和97.5%。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧