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【第二季新盤】何文田VAU RESIDENCE快將登場　主打開放式至一房戶　最細250呎起

股樓投資 17:00 2021/05/17

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第二季樓市暢旺，5月份接連有新盤推出熱售之際，仍有全新項目準備登場。萬科香港旗下位於何文田的住宅項目正式命名為「VAU RESIDENCE」，預計六月上旬推售。 

項目位於何文田自由道11號，屬單棟住宅，共提供165伙單位，戶型由開放式到3房間隔。項目主打開放式及一房單位，開放式單位實用面積約200平方呎至250平方呎，一房戶則由約250平方呎至290平方呎，佔全盤8成以上。項目同時提供7伙頂層天台特色戶。 

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萬科香港執行董事周銘禧指，「VAU RESIDENCE」位於九龍傳統豪宅地段，將參考區內一二手樓盤價格定價。他亦提到，項目樓書及銷售文件等相關工作已籌備至最後階段，最快6月上旬開放示範單位及推售。項目共設3個示範單位，位於長沙灣The Campton第1B期基座。預計關鍵日期為2023年1月底。 

周銘禧同時透露，同系長沙灣The Campton已獲批入伙紙，並已售出399伙單位，佔全盤467伙約85%，待批滿意紙後即可交樓。

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撰文 : 謝昕蕎

私人屋苑 VAU RESIDENCE 長沙灣 何文田 萬科

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