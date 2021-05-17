【網民熱話】家中小康 要什麼都有 家用給多少才好？ 網民：請飲茶仲開心

大學畢業，出來社會工作後，每個打工仔都有一個共識——交家用。但每個人的標準都不同，有人會選擇上交一半，甚至有人只交1K。近日有網民於網上討論區發文詢問，家用應該佔人工的多少成。

網民背景條件：

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根據樓主的背景資料，網民認為家裏不缺錢的話，家用給多給少也沒所謂。重要的是父母的想法，家用多少就是看樓主的心意。不過有人指樓主與其給家用，倒不如星期六日請父母「飲茶」，有事沒事送禮物，父母肯定開心過收到家用。

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有人覺得給多少家用也是看樓主的承受能力，但基本上都是3K至5K，若人工再高點就會給12K-17K。

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責任編輯：張瑋婷