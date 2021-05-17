  • 31°C
香港時間 : 2021517日 (一) 18:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【網民熱話】家中小康 要什麼都有 家用給多少才好？ 網民：請飲茶仲開心

理財智慧 17:55 2021/05/17

分享：

大學畢業，出來社會工作後，每個打工仔都有一個共識——交家用。但每個人的標準都不同，有人會選擇上交一半，甚至有人只交1K。近日有網民於網上討論區發文詢問，家用應該佔人工的多少成。

網民背景條件：

    點擊圖片放大
    +8
    +7

根據樓主的背景資料，網民認為家裏不缺錢的話，家用給多給少也沒所謂。重要的是父母的想法，家用多少就是看樓主的心意。不過有人指樓主與其給家用，倒不如星期六日請父母「飲茶」，有事沒事送禮物，父母肯定開心過收到家用。

​【關愛基金】非公屋、非綜援住戶生活津貼5月底截止申請 最高可獲1.55萬元津貼【下一頁

有人覺得給多少家用也是看樓主的承受能力，但基本上都是3K至5K，若人工再高點就會給12K-17K。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：張瑋婷

網上討論區 畢業 大學

上一篇文章

【職場熱話】前公司拖糧 網民稱要找勞工處 竟被老闆警告「後果自負」

下一篇文章

【樓市現象】一次過交半年租　本來可安居　怎料業主撻租轉賣！
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【室內設計】80後美劇迷夫婦 50萬裝修上車盤　浴室大膽用藍配白　享邊浸浴邊飲咖啡
【室內設計】80後美劇迷夫婦 50萬裝修上車盤　浴室大膽用藍配白　享邊浸浴邊飲咖啡
【報稅2020】夫婦報稅留意　合併評稅唔一定更着數
【報稅2020】夫婦報稅留意　合併評稅唔一定更着數
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【樓市熱話】一家四口住380呎公屋妻想換私樓　丈夫不滿70歲才供完樓　嘆：人生還有甚麼意義？
【樓市熱話】一家四口住380呎公屋妻想換私樓　丈夫不滿70歲才供完樓　嘆：人生還有甚麼意義？