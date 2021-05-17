日本人爭打疫苗 大阪網上預約25分鐘爆滿

日本的新冠肺炎疫情持續，日本擴大至9個都府縣實施緊急狀態。日本政府周一（17日）開放網上系統，供東京、大阪等地長者預約接種新冠疫苗。日本民眾對接種新冠疫苗的反應踴躍，其中大阪下周的預約更在25分鐘内爆滿。

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日本2月起為醫護人員接種新冠疫苗，上月中將接種範圍擴大至全國3,600萬長者。日本1.26億人口當中，只有約3%的人接種最少一劑新冠疫苗，為全球接種率最低的發達國家。

日媒報道，日本政府於東京和大阪設立大型疫苗接種中心，下周一（24日）將開放予部分地區長者接種。

民眾需持地方政府發放的接種券，於日本防衛省網站或通訊軟件Line系統預約接種。同時為控制人流，暫時只有東京23區和大阪市長者可預約接種。

日本政府於當地周一上午11點開放網上系統，供民眾預約下周的接種時段。東京設有5萬個名額，在45分鐘内已有2.1萬人預約接種。至於大阪設有的2.5萬個名額，更在短短25分鐘内已爆滿。

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接種中心下周一開放時，政府會擴大至批准東京都及大阪府所有長者預約，料最快5月31日起可接種。京都、兵庫、神奈川等7個都府縣長者5月31日起可預約，料最快6月7日起可接種。

當局估計接種中心開放初期，東京每日可為5,000人至1萬人接種，而大阪每日可為2,500人至5,000人接種。

另外，美國Moderna藥廠已向日本厚生勞動省申請緊急使用權，日媒稱接種中心屆時可能會使用Moderna疫苗。

責任編輯：鄭錦玲