【劉‧住保鮮期@iM網欄】何懼店舖面積小 靈活發揮創新路

上回提到香港人做生意一向靈活多變，反應敏捷，疫情下市道看似一潭死水，但聰明的香港人時刻都會抓緊契機。雖然香港地寸金尺土，但卻造就大家利用手上僅有的資源和無限的創造力，逆流而上。正如我今次要分享的故事主人公一樣，他的靈活彈性善用空間，將小店舖變成他的大舞台，逆市創業，迎來商機。與今期送給讀者的彩蛋一樣，彈性靈活。

早前九龍塘某高級商場內一星級髮型屋，騰出了一個不足200呎的空間作餐飲休憩區。而我認識的這位朋友Eric Kwok既是專業品酒師，又是電台飲食節目主持人。資深的他獲邀參與創作這個餐飲休憩區，瞬間他將有限空間變成開揚闊落的開放式酒吧兼餐廳Saloon de Cafe。最神奇的地方就是鋪面雖小，他竟可透過運用一個約3呎乘6呎的廚房加小吧枱，製作出多達50款香港/東南亞/意大利/法國/日本的小食、輕食、午餐和晚餐，而餐廳還可以供應多達70款餐酒和多款不同口味的咖啡。至於，其餘空間則放上5至8張小餐枱，雖則如此，一點也不覺得擠擁。而最令人感到驚訝的地方是，廚房空間雖 小，他卻可以專業地安放各式爐具如：煮食爐、焗爐、氣炸鍋、咖啡機以及3個雪櫃，真的應有盡有。

本身識飲識食的老闆兼主廚Eric，強項當然是美食餐酒配搭。我和友人甫一坐下，熱情的他二話不說便端上一杯香甜清新的法國勃艮第白酒，輔以一碟西班牙鹽水大青橄欖，清清味蕾之餘，酒香令人滿口芬芳香潤，為是晚的環球美酒、佳餚輕食展開序幕。

接着登場的是法式農場芝士風乾肉拼盤，Eric選取芝士來源絕非一般主流的芝士工廠，而是疫情前親自從法國和瑞士農場精挑細選的優質靚芝士，其中的Tete de Moine 用上專用刨刨出芝士花，秀麗清雅。另外質感香滑的Truffle Tomme芝士加入了法國黑松露，極顯矜貴，再配以新鮮即製即焗的蒜油多士和風乾肉腸，風味獨特兼可口美味，再呷一口法國波爾多紅酒，令人煩惱盡消。

正當舌頭還陶醉在歐陸餘韻之際，遠處飄來陣陣和式炭燒魚干香味，面前隨即出現一碟烤日式味淋魚干，Eric笑言：「啱啱同你哋去咗一轉歐洲，而家帶大家飛返嚟亞洲啦！」魚干一入口，由炙燒激發出的濃厚鹹香衝擊着每一顆味蕾。

接着奉上新鮮熱辣的炸物拼盤，熱騰騰香噴噴，一口大小的台式鹽酥雞放入嘴裏，馬上鈎起了某年在台灣夜市「掃街」的回憶。另外，初嚐金文不芝士脆塊更加令人一試心動，外面鬆脆不油膩，入面半溶化的金文不芝士，清幽脫俗，完全俘虜了我們一眾怕肥怕鹹的女士。

接着來的是日式炭燒雞肉串，雞肉經炭火香烤，再灑上七味粉，點上自製山葵醬，香辣刺激，輕嚼幾下，內裏脆脆的雞軟骨，直接提升口感，令層次更分明。

老闆主廚知道我鍾情雞翼，特意為我炮製了一客芝麻雞翼，外皮炸得色澤金黃，肉身嫩滑多汁，芝麻香味十足，可媲美日本名古屋居酒屋的名物炸雞翼。接著來到當晚的重頭戲 - 麻辣雞絲，餐酒方面配以微甜的德國Riesling，有助解辣。

一絲絲的手撕雞肉口感滑溜，麻辣風味強烈，剛好席上好辣的友人吃得不亦樂乎。最後兩道菜 - 番茄香蒜多士及冰涼青瓜配味淋納豆醬，簡單清甜爽口的食材，正好讓剛才與麻辣搏鬥過的舌頭冷靜一下。番茄香蒜多士，味道正宗，至於青瓜配納豆醬雖配搭新奇，尤幸沒有一絲違和感。

風趣幽默的Eric，跟我們把酒講飲講食之餘，娓娓道來疫前遊走歐洲各國精挑美酒食材之經歷。興之所至，他還即席炮製了得意之作 - 西西里魚露意粉。越南魚露大家就試得多，西西里的就犀犀利，滿口的海洋味道中還流露出魚露的鹹鮮風味。

吃着吃着，仿似坐上歐洲郵輪，置身於青天碧海的愛琴海，漫遊於星羅棋布藍頂白屋的島嶼間。正如主廚說：「食物的魔力在於帶出回憶和想像。」雖然現在不能外遊，吃完多國美食，已當是去過了。

如果讀者都想去一趟舌尖旅行，記得先致電9095 8595留枱。只要你出席時，透過出示在手機hket Apps或fb內的這篇文章，Eric會特別送給你專業品酒師推介的餐酒一杯或是日精選國家小食一份。靈活優惠，隨心隨意！

作者劉泳錡_簡介： 曾任酒店餐飲人才培訓機構、跨國美妝公司和旅遊景點的人妻高管，在職場上喜以新鮮事物和原創作品吸金拎獎。但近年眼見職埸友好賺到金，離任後卻紛紛以金養病。所以決定要發掘多元方法去保鮮健康，提升心情和生活質素，￼￼有興趣大家都可以一起留住保鮮期。

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