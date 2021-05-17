【大行報告】大摩料呢隻股60日內跑贏大市　料次季收入指引自疫情以來首超市場預期

大摩發表的研究報告指，料同程藝龍(00780)股價將在60日內跑贏大市，發生機率為70至80%，評級「增持」，目標價22元。

該行指出同程藝龍最近股價向下，短期估值更吸引，同程藝龍及攜程(09961)將在本周公布業績，估計次季收入指引，將是自疫情爆發以來首次超越市場預期，主要受惠清明節及「五一」期間房間晚數分別較2019年強勁增長90%及66%，而「五一」內地酒店行業平均房價亦較2019年升33%，較清明假期顯著改善。該行相信規模增長主要是受惠近期的推廣優惠及抽獎等，而公司現價相當於2022年預測市盈率的15倍，考慮到同程與微信的協議將在6月至7月更新，估計將帶動估值重估。

大行對同程藝龍評級及目標價：

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