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【人民幣定期存款】專家料人行3個月央票受捧 票息或高於定存息

Hot Talk 16:36 2021/05/17

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人行於本周五來港發行250億元央票，市料票息逾兩厘。

人民銀行將於本周五（21日）來港發行總值250億元（人民幣，下同）央行票據，包括3個月期涉及100億元，以及1年期150億元。專家預計上述兩項長短期央票，中標息率超逾兩厘，遠較美債的孳息高，遂料勢必獲超額認購，當中又以3個月期較受捧，皆因美國的經濟數據甚參差，市場仍緊盯聯儲局何時收水及加息，短債較方便在波動市下作靈活的資產配置。上商研究部主管林俊泓今午回應本報查詢指，參考二手央票的票息，以3個月較活躍，現約為2.58厘，料快將標售的短債，最高接納息率約為2.65厘，1年期的中標票息約為2.75厘。

此外，同屬低風險的人民幣定期存款，近日出現減息潮，現時3個月人幣定存年息以招商永隆的2.45厘為高息王，而同期離岸拆息今早報2.78667厘，一年定期人幣定存以小米（01810）旗下虛擬銀行、天星（Airstar Bank）的2.7厘為冠絕全城，仍低於3.03厘的拆息。

人幣3個月定存年息有幾多？可按下圖了解

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至於人行曾於今年2月19日打頭陣，透過金管局向機構大戶標售的3個月央票，當時的中標票息為2.7厘，一年期央票息率稍高，為2.74厘。

花旗銀行投資策略及財富管理策劃部主管黃栢寧回應本報查詢指，美國4月核心通脹顯著升溫，該行早前已多次提及，美國不少經濟環節逐步回復正常，而4月份的物價升幅超出預期，上升4.2%，或正體現了這看法，當中酒店及機票價格急升可視作暫時性。不過，日前當地公布的非農業就業職位增幅卻遠遜預期，凸顯目前通脹步伐仍存在明顯不確定性。

美國4月CPI超預期【下一頁

黃栢寧補充，預計聯儲局會觀察4月由臨時性因素帶動的物價強勁上升，以至未來幾個月的數據，對評估物價上漲的持續性將很重要。

黄栢寧又指，美滙指數3個月內的預測為92.14，6至12個月預測為93.82，長線預測則為94.07。且預期今年美國10年期債息波幅區間，或處於1.5至2厘，未來有機會進一步上試2.5厘。至於人民幣前景，料3個月目標為6.45，未來半年至1年為6.35，長線目標5.6。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

欄名 : 人民幣定期存款

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